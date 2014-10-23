У МЗС РФ вважають, що Сікорський «сам заплутався» в словах про розмову Туска з Путіним по розділу України

Про це заявив офіційний представник МЗС РФ Олександр Лукашевич, повідомляє ТАСС.

"Ця скандальна історія не потребує якихось коментарів, тим більше офіційних, - сказав Лукашевич. - Сікорський сам заплутався. Його заяви перед пресою, що він щось переплутав, самі за себе говорять".

"Перш ніж висловлюватися на чутливі теми, потрібно задатися метою вивчити всі факти, а не використовувати ЗМІ для подібних заяв, - порекомендував дипломат. - Заяв, які характеризують Сікорського не з кращого боку".

Раніше Радослав Сікорський в інтерв'ю Gazeta Wyborcza назвав "історичною алюзією або поганий жартом" слова нинішнього Президента Росії Володимира Путіна про участь Польщі в розділі територій України, які він озвучив під час розмови з головою польського уряду Дональдом Туском ще в лютому 2008 року.

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Політик також назвав "надлишкової інтерпретацією" слово "пропозиція", якою Politico Magazine охарактеризував розмову Путіна з Туском у контексті поділу України.

До цього на прес-конференції Сікорський відмовився відповідати на запитання журналістів про обставини розмови Туска з Путіним, під час якої прозвучала ідея поділу України, чим викликав велике обурення у них.

В опублікованому в неділю, 19 жовтня, матеріалі Politico Magazine з цитатами Сікорського, екс-міністр говорив, що поділ України була однією з перших тем, яку Путін обговорював з Туском у лютому 2008 року в Москві і пізніше російська сторона неодноразово надсилала сигнали про те, що зацікавлена в спільному поділі України з поляками і хотіла запровадження польської армії на територію західних українських областей. Сікорський підкреслив, що Польща завжди рішуче відкидала такі пропозиції.