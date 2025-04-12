Гітлер міг втекти з Німеччини 'щурячими стежками', імітуючи самогубство, - розсекречені документи ЦРУ

Агенти США шукали сліди Гітлера у Південній Америці впродовж 10 років після дати його офіційної смерті.

Агенти ЦРУ шукали Адольфа Гітлера в Південній Америці ще десять років після його смерті. Про це пише New York Post з посиланням на розсекречені документи ЦРУ про втечу та смерть нацистського лідера.

З'ясувалося, що американські агенти продовжували шукати слід Гітлера в Південній Америці ще протягом десяти років після офіційної дати смерті. Ці документи розсекретили на тлі намірів Аргентини оприлюднити урядові архіви, які стосуються нацистських злочинців, що втекли до країни після Другої світової війни.

Вважається, що 30 квітня 1945 року Гітлер і Єва Браун, одружившись за день до цього, вчинили самогубство в бункері у Берліні. Їхні останки були частково спалені, ексгумовані радянськими військами й ідентифіковані за стоматологічними записами. У 1970 році радянський КДБ знищив рештки Гітлера, залишивши лише щелепу та частину черепа.

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Попри це, вже з 1945 року ширилися теорії, що Гітлер утік з Німеччини, скориставшись "щурячими стежками" - нелегальними маршрутами втечі для нацистів.

У жовтні 1945 року в ЦРУ надійшов звіт, що Гітлер міг переховуватись у спа-готелі в аргентинському містечку Ла-Фальда. Власниця цього готелю була "палкою прихильницею" Гітлера.

"Гітлер ніколи не забував про цю добровільну підтримку нацистської партії. Протягом років після його приходу до влади її дружба з Гітлером стала настільки близькою, що вона та члени її родини жили з Гітлером в одному готелі під час їхнього щорічного візиту до Німеччини", - йдеться в документах.

У 1955 році агент ЦРУ з кодовим іменем "CIMELODY-3" повідомив, що його знайомий, спілкуючись з колишнім нацистом Філліпом Сітроеном, дізнався про перебування Гітлера в Колумбії.

"Філіп Сітроен прокоментував, що через десять років, що минули після закінчення Другої світової війни, союзники більше не могли переслідувати Гітлера як військового злочинця", - йдеться в документі.

Сітроен передав фотографію, де він нібито зображений із Гітлером під ім’ям "Адольф Шріттельмайор" на пляжі в Тунха, Колумбія. За цими даними, в січні 1955 року той переїхав до Аргентини.

Проте самі ж документи ЦРУ згодом зазначили:

"На це питання можна витратити величезні зусилля з віддаленими можливостями встановити щось конкретне. Тому ми пропонуємо це питання закрити".

Чи було самогубство?

Хоча немає підтвердження, що Гітлер справді пережив війну, історично достеменно відомо, що тисячі нацистів скористались "щурячими стежками" для втечі. У 1960 році ізраїльський Моссад затримав в Аргентині одного з архітекторів Голокосту Адольфа Ейхмана.

Нещодавно аргентинський міністр внутрішніх справ Гільєрмо Альберто Франкос оголосив, що буде розсекречено архіви:

"Президент доручив оприлюднити всі відповідні документи з будь-якої державної установи, тому що немає жодних підстав для їх засекречування", - заявив він.

У документах йтиметься про банківські операції, допомогу режиму та схеми втечі. За оцінками, близько 10 000 нацистських злочинців осіли в Аргентині та сусідніх країнах.

Інші новини про Гітлера

Як писав УНІАН, у Німеччині на Google-мапах з’явилася "вулиця Гітлера". Коли журналісти звернулися за поясненнями до Google, там швидко подбали про те, щоб назву було видалено. Є кілька версій, як саме на мапі з’явилася "вулиця Гітлера"

Також ми розповідали, що російська пропаганда вигадала яскравий фейк про те, що президент України Володимир Зеленський буцімто придбав парадний автомобіль Адольфа Гітлера за 15 мільйонів доларів. Щоб розповсюдити фейк, росіяни створили підробний сайт новин, на який потім посилалися їхні боти в соцмережах.

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