Посол висловив побоювання, що РФ, ймовірно, наважиться порушити територіальну цілісність країни-члена НАТО.

Посол Болгарії в США Георгі Панайотов закликав НАТО посилити військову присутність на східному флангу для захисту причорноморських членів від агресивних амбіцій РФ "не лише для стримування, а й для оборони".

Дипломат зазначив, що у стратегічній концепції НАТО визнано геополітичне значення Чорного моря, але немає повного усвідомлення ризиків стосовно нього, передає Голос Америки. Панайотов сказав, що у східноєвропейських членів Альянсу є побоювання, що навіть після закінчення війни в Україні російські амбіції домінувати в Європі не припиняться.

"Ми боїмося, що наступними країнами у російському списку агресивного вторгнення можуть бути Молдова та Грузія. Ми боїмося, що РФ, ймовірно, наважиться порушити територіальну цілісність країни-члена НАТО", - поділився думкою посол.

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Він зазнаяив, що поки росіяни "грають у дуже небезпечну гру" у Чорному морі, Болгарія, Румунія і Туреччина планують сформувати коаліцію для втручання у ситуацію з метою забезпечення свободи судноплавства. У зв'зку з цим він повідомив, що через дії РФ у Чорному морі кораблі НАТО не заходили туди вже 600 днів.

Крім того, Панайотов розповів, що Болгарія відновлює свій флот і будує кораблі саме у зв'язку з агресією Росії. "Ми бачимо, що загроза існує", - пояснив він.

Посол додав, що Чорне море є воротами до Середземномор’я, де РФ також має намір показувати силу.

"Ми дуже хотіли б, щоб союзники усвідомили це, тому що пасивна поведінка або перебування поза реаліями Чорного моря коштуватимуть нам дуже дорого", - попередив дипломат.

Ситуація в Чорному морі

Через напад РФ на Україну ситуація в Чорному морі значно погіршилась. Крім того, що росіяни тримають там свій флот, з допомогою якого завдають ракетних ударів по українській території, вони ще й скидають у води морські міни. Через це нещодавно було зафіксовано вибухи біля берегів Румунії. Турецька сторона також повідомляла про російські міни біля своїх берегів.

Також окупанти всіляко намагаються завадити нормальному судноплавству в Чорному морі.

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