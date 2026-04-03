Трамп вимагає грошей для відкриття сумнозвісної в'язниці Алькатрас, закритої з 1969 року

Білий дім запросив 152 мільйони доларів, щоб повернути колишній тюремний острів Алькатрас до діючої служби в’язниць. Як пише Reuters, пропозиція відповідає минулорічному заклику президента Дональда Трампа перетворити популярний туристичний напрямок затоки Сан-Франциско знову на в’язницю.

Запит був включений до проєкту бюджету, опублікованого Білим домом для фінансування уряду на 2027 фінансовий рік. Такі запити на витрати зазвичай розглядаються законодавцями в Конгресі як пропозиції.

У бюджеті передбачено виділення коштів Федеральному бюро в'язниць для покриття витрат на перший рік перетворення Алькатраса на "сучасну безпечну в'язницю".

Відео дня

Нагадаємо, що у травні Трамп оголосив у соціальних мережах, що він доручив Бюро в'язниць, Міністерству юстиції США та іншим установам відкрити суттєво розширений та перебудований Алькатрас "для утримання найжорстокіших та найжорстокіших правопорушників Америки".

Чим відомий Алькатрас

Знаменита в’язниця на скелястому острові була закрита в 1969 році та перебуває у відомстві Служби національних парків.

Алькатрас був відкритий у 1934 році. Він вважався найбезпечнішою в'язницею Америки, враховуючи розташування на острові, крижані води та сильні течії. Офіційно не було зафіксовано жодної успішної втечі, хоча п'ятьох в'язнів вважають "зниклими безвісти та, ймовірно, потонулими".

До закриття в ньому утримувалися такі сумнозвісні злочинці, як Аль Капоне та Джеймс "Вайті" Балджер.

На вебсайті Бюро в'язниць зазначено, що його закрили, оскільки його продовження роботи було занадто дорогим, зазначаючи, що його експлуатація була майже втричі дорожчою, ніж будь-яка інша федеральна в'язниця.

