Представники штату не в захваті від нової ідеї американського президента.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наказав відновити роботу найсуворішої вʼязниці країни – "Алькатрас". Влада штату Каліфорнія від такої ідеї не в захваті.

Про це пише Politico. До прикладу, речник губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома – Іззі Гардон – відкинула плани Трампа щодо відновлення роботи в'язниці. За її словами, "схоже, що у Вашингтоні знову день відволікання уваги".

Своєю чергою, член сенату штату Каліфорнія Скотт Вінер каже, що ідея знову відкрити "Алькатрас" є "абсурдною". Він додав, що зараз вʼязниця є визначною туристичною памʼяткою в районі затоки Сан-Франциско. Щороку вона приймає 1,4 мільйона відвідувачів.

Відео дня

Водночас він зазначив, що такий крок американського президента є частиною "триваючого хрестового походу Трампа, спрямованого на саботаж верховенства права".

"Якщо Трамп серйозно налаштований зробити це, то це лише ще один крок у його демонтажі демократії – внутрішній ГУЛАГ прямо посеред затоки Сан-Франциско", – додав Вінер.

Почесна спікерка Ненсі Пелосі вважає, що ця пропозиція Трампа "не є серйозною":

"Алькатрас закрили як федеральну в'язницю понад шістдесят років тому. Зараз це дуже популярний національний парк і головна туристична визначна пам'ятка".

Вʼязниця "Алькатрас" - історія

"Алькатрас" – американська федеральна вʼязниця, яка знаходиться на однойменному острові в затоці Сан-Франциско, Каліфорнія (США). Спочатку цей острів був військовою фортецею та вʼязницею, проте згодом він став використовуватися як федеральна тюрма суворого режиму.

Відкрили тюрму "Алькатрас" у липні 1934 року, а вже у березні 1963 року її остаточно закрили. Як ідеться у відкритих джерелах, причинами закриття стали висока вартість утримання обʼєкта, нові стандарти утримання вʼязнів, а також зношення інфраструктури, адже через вітри та морську вологу будівлі швидко псувалися.

В "Алькатрасі" утримували найбільш небезпечних і найбільш проблемних вʼязнів. Серед найбільш відомих – гангстер Аль Капоне, грабіжник банків Джордж "Машин Ган" Келлі.

За час функціонування вʼязниці було офіційно зафіксовано 14 спроб втечі. З 36 вʼязнів, які намагалися втекти 23 спіймали живими, 6 застрелили під час втечі, 2 втопилися і ще 5 вважаються зниклими безвісти (їхні тіла не знайшли, вважається, що вони потонули, але є і версії про те, що їхня втеча таки була успішною).

Вас також можуть зацікавити новини: