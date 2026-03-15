Мирні переговори по Україні провалились, оскільки Трамп переключився на Іран, - FT

США повідомили країнам ЄС, що поставки американської зброї будуть затримані, оскільки Вашингтон надає пріоритет замовникам із Близького Сходу.

Мирні переговори щодо завершення війни в Україні під керівництвом США фактично провалилися, оскільки Дональд Трамп втрачає інтерес, а його війна проти Ірану послаблює тиск на Росію, пише Financial Times.

Як заявили чотири дипломати ЄС, конфлікт на Близькому Сході відвернув увагу Вашингтона від мирної угоди. Переговори між українськими та російськими чиновниками за посередництва США "дійсно перебувають у небезпечній зоні", заявив представник ЄС.

"Близький Схід серйозно переорієнтував політичну увагу з України", – сказав один із дипломатів ЄС. "Для нас і для України це катастрофа".

Проблема зі зброєю

За словами дипломатів, країнам ЄС повідомили, що поставки американської зброї, особливо засобів протиповітряної оборони, будуть затримані, оскільки Вашингтон віддає пріоритет близькосхідним замовникам, і це матиме серйозні наслідки для Києва.

"Це, безумовно, проблема, тому що існує конкуренція за одні й ті ж активи як на Близькому Сході, так і в Україні", – заявила глава дипломатичного відомства ЄС Кая Каллас газеті Financial Times. – "Очевидно, що зараз увага Америки зосереджена на Близькому Сході".

Кремль не залучений до переговорів

Глава Росії Володимир Путін досі в основному утримувався від критики Трампа з приводу війни, ймовірно, намагаючись перешкодити США ще сильніше підтримати Україну, повідомили джерела. Однак у переговорах з Україною Кремль не виявив готовності до компромісів.

Представник Білого дому заявив, що Трамп, як і раніше, "сподівається", що переговори приведуть до закінчення війни, і що американські переговорники досягли "величезного прогресу" в останні місяці.

"Я не думаю, що росіяни хочуть знову вести переговори найближчим часом", – сказав один з учасників неофіційних переговорів. "Тому що говорити нема про що".

Роль ЄС у переговорах

Лідери ЄС скептично ставляться до того, що мирні переговори увінчаються успіхом без подальшого тиску на Москву.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відвідав Білий дім через три дні після того, як США та Ізраїль розпочали атаку на Іран. Мерц приїхав із картами та схемами, щоб обґрунтувати необхідність посилення тиску на Москву.

Однак Трамп не мав бажання обговорювати це детально і, як і раніше, переконаний, що Росія сильна, а Україна слабка, кажуть люди, обізнані з ходом обговорення. Також не було жодних ознак готовності США посилити тиск на Путіна.

За минулий тиждень американські чиновники повідомили своїм європейським колегам, що подальших санкцій проти російської нафтової промисловості не буде, заявили два дипломати ЄС.

З точки зору України, Росія "несерйозно" ставиться до припинення війни, з огляду на її наполегливість у вимогах, які Київ не міг прийняти, заявив високопоставлений український чиновник. Він применшив побоювання, що зосередження уваги Вашингтона на Ірані зірве переговори з Росією, заявивши, що Київ "подивиться, як розвиватиметься ситуація".

Трамп про війну в Україні

Раніше Трамп заявляв, що президент України Володимир Зеленський є перешкодою для укладення мирної угоди, а російський диктатор Володимир Путін нібито "готовий вести переговори про завершення війни".

Він також заявляв, що Україна і Росія вже неодноразово були близькі до укладення мирної угоди, але щоразу одна зі сторін відступала.

