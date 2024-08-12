Відомо, що місія розпочалася наприкінці липня.

Два літаки ВПС США B-52H Stratofortress закінчили своє переміщення на авіабазу імені Михайла Когелнічану у Румунії. Це стало першим польотом цих бомбардувальників з румунської території, пише ukdefencejournal.

У виданні додали, що після цього бомбардувальники повернулися на свою домашню авіабазу ВПС США Барксдейл в Луїзіані. Під час розгортання, відомого як Бомбардувальна оперативно-тактична група "Європа 24-4", B-52 проводили операції разом з літаками Фінляндії, Німеччини, Великої Британії, Угорщини та Румунії.

"Наше історичне розгортання підкреслює силу і стійкість американо-румунського альянсу і нашу спільну відданість регіональній безпеці і колективній обороні НАТО", - наголосив підполковник ВПС США Джаред Паттерсон, пілот В-52 і командир 20-ї експедиційної саперної ескадрильї. Відео дня

Крім того, розгортання бомбардувальників має на меті інтеграцію з членами Альянсу, аби покращити здатність виконувати спільні дії та підтримувати свободу пересування й навігації в регіоні.

"Ми демонструємо докази оперативної сумісності і того, що разом ми сильніші", - додав командувач ВПС Румунії Космін Максім, заступник командира авіабази імені Михайла Когелнічану.

У виданні ukdefencejournal зауважили, що бомбардувальну тактичну групу "Європа 24-4" було проведено в межах широкомасштабних навчань та військових заходів, які спрямовані на посилення здатності об'єднаних збройних сил США тренуватися разом з членами та партнерами Альянсу.

"Ці останні BTF ще раз демонструють, що ВПС США готові, оснащені і добре підготовлені до інтеграції з нашими румунськими союзниками, а також з членами і партнерами Альянсу НАТО для стримування загроз і реагування на будь-яку загрозу в будь-який час", - підсумував полковник ВПС США Кіт Дербенвік, аташе з питань оборони США в Румунії.

Американські бомбардувальники в Румунії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, США вперше розмістили біля кордонів України свої стратегічні бомбардувальники. Відомо, що під час перельоту над нейтральними водами Баренцевого моря в межах міжнародного права, на перехоплення цих бомбардувальників Росія направила два своїх літака.

Водночас експерт Валерій Рябих заявив, що поява стратегічних бомбардувальників США в Румунії є історичною подією. Він наголосив, що конвенційне озброєння бомбардувальників B-52 може досягати цілей на російській території на тисячі кілометрів.

"Поява стратегічних бомбардувальників США B-52 в Румунії є історичною подією. Насамперед для Румунії, яка стає знаковою країною для захисту східних кордонів НАТО. Зокрема, по забезпеченню безпеки в повітряному просторі регіону", - зазначив він.

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