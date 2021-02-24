В Amnesty International пояснили це скоординованим напливом скарг на сумнівні заяви засудженого російського опозиціонера, які він зробив 15 років тому.

Amnesty International позбавила російського опозиціонера Олексія Навального статусу "в'язень сумління" після того, як організацію "засипали" скаргами. В них йшлося про старі ксенофобські коментарі російського політика, від яких він досі не зрікся.

Представник Amnesty International в Москві сказав BBC, що хвиля запитів про виключення Навального зі списку в'язнів сумління - це "організована кампанія". Її мета - дискредитувати найбільш помітного критика Володимира Путіна, а також заклики самої Amnesty International негайно звільнити російського опозиціонера.

Але, розглядачи скарги, організація дійшла висновку, що коментарі Навального, деякі з яких він висловив 15 років тому, а також відео, на яких він порівнює іммігрантів з тарганами, - це "мова ненависті". А така риторика не сумісна зі статусом "в'язня сумління".

Читайте такожЄвросоюз запровадить нові санкції проти РФ через ув'язнення Навального - ЗМІBBC нагадує, що Олексій Навальний мало не загинув минулого року, коли його отруїли хімічною зброєю "Новачок". Тепер російський суд кинув його за ґрати. Вважаються, що таке переслідування пов'язане з його опозиційною діяльністю й публікацією гучних розслідувань корумпованості керівництва Росії.

"У нас було надто багато запитів, ми не могли їх ігнорувати", - сказав представник Amnesty International Олександр Артем'єв.

Він пояснив, що в організації спочатку відкидали старі заяви Навального, які він більше не повторював, як не відповідні в контексті його поточного політичного переслідування. Але потім міжнародна структура Amnesty International включно з генеральним секретарем зіштовхнулася зі шквалом скарг від "так званих стурбованих громадян". На думку Артем'єва, це вочевидь скоординований крок. Деякі з закликів позбавити Навального статусу "в'язня сумління" цитували повідомлення зі сторінки в Twitter, яка належить Каті Казбек. Вона - фрілансер підконтрольного Кремлю телеканалу RT.

Читайте також"Я в космічній подорожі": Навальний розповів про умови життя у в'язниціКазбек після аршету Навального в січні поширювала відео, в яких його виставляли расистом. При цьому, вона звинувачувала прихильників опозиціонера у "відмиванні" його націоналістичних поглядів. Сама Казбек називає себе "феміністкою, дослідницею ЛГБТ, громадянкою світу". Але на своїй сторінці вона часто хвалить диктатора СРСР Йосипа Сталіна й повторює твердження Кремля про те, що Навальний - це нібито агент уряду США.

"Навальний публічно не засудив свої старі відео на YouTube. Тож ми допускаємо, що він певною мірою досі може так вважати. Він не може бути в'язнем сумління. Адже такими вважають людей, які ніколи не підтримували ненависть, насильство і не вдавалися до мови ворожнечі", - пояснив Артем'єв.

Він також додав, що Нельсона Манделу теж позбавили статусу "в'язня сумління" після того, як в 1960-х роках він підтримав застосування сили проти режиму апартеїду в ПАР.

Що відомо про затримання і арешт Навального в Росії

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви у ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін у 3,5 роки на реальний у справі "Ів Роше". Усього Навальний, відповідно до рішення, повинен провести в колонії загального режиму два роки й вісім місяців.

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Переклад: Лесь Димань