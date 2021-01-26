Акції протесту в Росії проходили 23 січня.

Адміністрація президента США Джо Байдена вимагає, щоб Росія негайно звільнила російського опозиціонера Олексія Навального і його прихильників.

Читайте такожЄС не буде запроваджувати нові санкції проти Росії, якщо Навального відпустятьПро це пише Independent, передає "Главред".

"Ми закликаємо російську владу звільнити всіх затриманих за здійснення своїх універсальних прав і за негайне і беззастережне звільнення Олексія Навального", - заявила в понеділок, 25 січня, прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Протести в Росії

У суботу, 23 січня, в Росії пройшли акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, заарештованого кілька днів тому після повернення в РФ з Німеччини.

Силовики застосували до протестуючих насильство і провели масові затримання.

В ході масових акцій протесту в Росії 23 січня силовики затримали 3296 протестувальників. Це рекордна кількість затриманих за всю сучасну історію Росії.

У Міністерстві закордонних справ України засудили насильство проти учасників акцій в Росії на підтримку Навального.

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Автор: УНІАН