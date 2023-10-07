Армія Ізраїлю стурбована можливим нападом з боку Лівану або Сирії, але готова до цього.

Представник армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Річард Хехт висловив надію, що до кінця суботнього дня в Ізраїлі більше не залишиться живих терористів.

"Ми дуже зосереджені на порятунку сил, де тривають бойові дії, і на боротьбі з цими терористами, і сподіваємося, що до кінця дня в Ізраїлі більше не залишиться живих терористів", - сказав Хехт CNN.

Щоб забезпечити безпеку території для мирних жителів, в різних місцях ведуться бойові дії спецназу, а пожежники беруть під контроль і зачищають деякі території, додав він.

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Крім того, з початку атаки ХАМАСу в суботу рано вранці на допомогу були покликані "десятки тисяч" ізраїльських резервістів, повідомив Хехт.

Відповідаючи на питання, як Ізраїль забезпечує безпеку шляхів проникнення, Хехт сказав: "Ми повністю розгорнуті і зосереджені на прикритті з повітря, щоб побачити, що відбувається, ми розгорнули сили в точках проникнення і знову повільно охороняємо територію і намагаємося подбати про всіх людей".

За словами Хехта, ЦАХАЛ стурбований можливим нападом з боку північних країн - Лівану або Сирії.

"Ми готові на півночі, в разі, якщо там з'явиться якесь палестинське угруповання, в разі, якщо вони вирішать вторгнутися, ми будемо готові, ми розглядаємо це й готові до цього", - сказав представник армії Ізраїлю.

Війна в Ізраїлі - новини про атаку ХАМАС

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці, 7 жовтня, ХАМАС почав напад на Ізраїль. Бойовики з сектора Газа здійснили масований ракетний удар по території Ізраїлю, в деяких містах зафіксовані пожежі та руйнування. Під цим прикриттям палестинські бойовики прорвали кордон і просунулися на десятки кілометрів углиб Ізраїлю, там тривають бої.

Ізраїль завдає ударів у відповідь і розпочав операцію "Залізні мечі" проти угруповання ХАМАС. ЦАХАЛ зараз завдає ударів по цілях ХАМАС у Газі. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху приблизно через п'ять годин після початку нападу заявив, що країна перебуває у стані війни.

Про свою підтримку ХАМАСу офіційно повідомили представники Ірану. Провину за ситуацію на Ізраїль поклали також Саудівська Аравія і Катар.

У МЗС України зазначили, що зараз серед постраждалих в Ізраїлі українців немає. Відомство створило оперативний штаб для допомоги українцям в Ізраїлі. Тим часом, президент Володимир Зеленський засудив атаку на Ізраїль і підкреслив, що право цієї країни на захист не підлягає сумніву. За його словами, Україна вірить, що порядок буде відновлений і терористи будуть знищені.

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