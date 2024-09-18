Внаслідок численних вибухів у Лівані 17 вересня загинули 12 людей і тисячі отримали поранення.

З тисячами пейджерів Хезболли, які вчора вибухнули в Лівані, можливо, пов'язана фірма, що розташована в Будапешті, столиці Угорщини.

Як пише Sky News, на уламках пейджерів, що вчора масово вибухнули, журналісти розглянули наклейки моделі AR-924 з брендом Gold Apollo - тайванської компанії. Проте засновник фірми Сюй Чинг-Куанг заявив, що пристрої виготовлені за ліцензією у Будапешті фірмою BAC Consulting, яка використовує назву Gold Apollo.

У коментарі, даному Sky News на Тайвані, Gold Apollo заявила: "Apollo Gold Corporation встановила довгостроковий дозвіл на використання приватної торгової марки та регіональну агентську співпрацю з BAC. Відповідно до угоди, ми дозволяємо BAC використовувати нашу торгову марку для продажу продукції у певних регіонах, але проєктування та виробництво продукції повністю здійснюється BAC".

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На запитання про пейджери та вибухи генеральний директор BAC Consulting Крістіана Барсоні-Арчідіаконо заявила NBC News, американському партнеру Sky News: "Я не роблю пейджери. Я просто посередник. Думаю, ви помилились".

Репортер Sky News у Будапешті бачив, як уранці до будівлі BAC Consulting прибули люди в цивільному, які представилися співробітниками поліції та попросили не знімати їх.

Зазначається, що на аркуші паперу, виставленому у вікні будівлі, перелічені кілька компаній, включаючи BAC. За словами людей, які перебувають у сусідніх будівлях, вони не бачили нікого, хто входив чи виходив із будівлі протягом кількох останніх тижнів.

Sky News також пише, що внаслідок вчорашніх вибухів у Лівані загинули 12 людей і тисячі зазнали серйозних поранень. Зокрема, за словами міністра охорони здоров'я країни Фирасса Абиада, травмовано приблизно 2800 осіб, з яких близько 300 – у критичному стані, у них поранення очей, обличчя, у деяких – травматична ампутація різних частин тіла.

Серед загиблих, за даними Sky News, - двоє дітей: 8-річна дівчинка та 11-річний хлопчик.

Вибухи у Лівані 17 вересня - деталі

Нагадаємо, 17 вересня у Лівані масово вибухали пейджери, якими користуються учасники угруповання "Хезболла". Серед постраждалих - посол Ірану у Бейруті Моджтаба Амані.

У "Хезболлі" пов'язують те, що трапилося з діями ізраїльських спецслужб, Ізраїль не коментує.

Агентство Reuters із посиланням на свої джерела заявило, що ізраїльська розвідка Моссад заклала невелику кількість вибухівки у тисячі пейджерів, замовлених угрупуванням бойовиків "Хезболла" за кілька місяців до вибухів. Зокрема, високопоставлене джерело агентства в Лівані стверджує, що бойовики замовили 5000 пейджерів, які доставлені в країну навесні. Нібито пристрої були модифіковані ізраїльською розвідкою "на рівні виробництва".

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