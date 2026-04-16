Трамп відреагував на російську атаку по Києву

Реакція президента США була доволі лаконічною.

Президент Сполучених Штатів Америки відреагував на масований удар російських окупаційних військ по Києву вночі 16 квітня.

Під час спілкування з пресою його запитали, що він думає про нічний обстріл. Трамп відповів доволі лаконічно.

"Я думаю, що це жахливо", – заявив американський лідер.

Більше з приводу російського обстрілу Трамп нічого не сказав.

Атака РФ по Україні 16 квітня

В ніч проти 16 квітня російські окупанти завдали масованого удару по різних областях України. Ворог бив по Києву, Дніпру, Одесі, Харкову. Загинули люди, зокрема дитина. Кількість постраждалих обчислюється десятками.

У Повітряних силах Збройних сил України зазначили, що окупанти застосували велику кількість балістики. Крім того, атака тривала не як зазвичай, протягом ночі – ще вдень 15 квітня росіяни застосували стратегічну авіацію.

Речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна потребує вкрай термінового поповнення запасів ракет-перехоплювачів до зенітних ракетних комплексів "Петріот", аби протидіяти російській балістиці. Мова про ракети ракет PAC-2 і PAC-3.

