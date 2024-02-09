Російські ЗМІ пишуть, що БПЛА впав на території нафтобази.

У ніч на п'ятницю, 9 лютого, на території Російської Федерації під атакою безпілотних апаратів опинилися не тільки Ільський і Афіпський нафтопереробні заводи у Краснодарському краї.

Як повідомляє російський Telegram-канал Astra, на територію нафтобази в селищі Сталевий кКнь Орловської області впав ще один безпілотний літальний апарат. За їхніми даними, БПЛА вибухнув після падіння, постраждалих і пошкоджень немає.

Також журналісти пишуть, що атака на Афіпський нафтопереробний завод в Краснодарському краї сталася близько 04:00. За попередніми даними, без постраждалих і пошкоджень.

Відео дня

Атаки на російські НПЗ 9 лютого:

Як відомо, цієї ночі в мережі опублікували знімки масштабної пожежі на території нафтопереробного заводу "Ільський". Росіяни заявляли, що чули звуки дрона перед загорянням.

Джерела УНІАН повідомили, що вночі Служба безпеки України провела операцію, атакувавши безпілотниками не тільки" Ільський", а й Афіпський нафтопереробний завод.

За їхніми даними, в результаті удару була вражена установка первинної переробки потужністю 3,6 млн тонн на рік, без якої окупанти не зможуть виробляти дизпаливо для своєї армії.

Вас також можуть зацікавити новини: