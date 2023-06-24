Повідомляється, що водій і пасажир загинули.

У Воронезькій області РФ, де зараз точаться бої, російська авіація не попала по "вагнерівцях" і завдала удару по цивільних автомобілях на трасі М4.

Момент нанесення авіаудару потрапив на відео. Місцеві пабліки повідомляють, що водій і пасажир загинули на місці.

На відео видно, що в момент ураження ракетним ударом в десятках метрах від фури стояла військова техніка. Крім цього, на самій автомобільній трасі можна побачити особовий склад ПВК "Вагнер".

Військкори припускають, що російська авіація переплутала фуру з технікою "вагнерівців", яка зараз рухається в бік Москви "зупиняти" військове керівництво Росії.

Раніше стало відомо, що військові об'єкти та адміністративні будівлі російського міста Воронежа перейшли під контроль "вагнерівців". Таким чином Воронеж спіткала доля Ростова, який також знаходиться під контролем армії Пригожина.

Терорист Ігор Гіркін також підтвердив вхід ПВК "Вагнер"у Воронеж "без опору регулярної армії". Він анонсує громадянську війну, тому що захоплення Воронежа відкриває дорогу на Москву.

На цей момент в Ростові біля захопленого військового штабу лунають вибухи і стрілянина.

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