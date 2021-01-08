Він підкреслив, що Іран не має права в односторонньому порядку приймати рішення щодо компенсацій родичам жертв.

Канада не погодилася з сумою компенсації, яку уряд Ірану заявив про готовність виплатити сім'ям загиблих у катастрофі рейсу PS752. Вона становить 150 тисяч доларів за кожного загиблого.

Про це повідомляє CBC News, посилаючись на слова Ральфа Гудейла - спеціального радника прем'єр-міністра Джастіна Трюдо з питань іранської авіакатастрофи.

"Передбачено процес переговорів, який ще не почався. Тому поки рано конкретним цифрам з'являтися в суспільній площині, оскільки в жодної із залучених сторін ще не було ніякої можливості внести свої пропозиції", - сказав Гудейл.

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Він підкреслив, що Іран не має права в односторонньому порядку приймати рішення щодо компенсацій родичам жертв.

"Коли мова йде про відшкодування, Іран не може їх визначати односторонньо", - зазначив спецрадник.

За його словами, остаточна сума відшкодування повинна стати предметом переговорів між Іраном і державами, громадяни яких загинули в авіакатастрофі.

Крах українського літака в Ірані

Вранці 8 січня в столиці Ірану Тегерані розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс "Тегеран-Київ". На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Весь екіпаж, а також два пасажири були громадянами України.

Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що ракета "земля-повітря" збила літак МАУ. В офіційній заяві йдеться, що трагедія сталася через "людський фактор". Літак помилково прийняли за ворожий об'єкт, після того як він повернув у бік військового центру Корпусу вартових ісламської революції. За кілька годин до катастрофи іранські військові обстріляли дві військові бази США на території Іраку.

Уряд Ірану вирішив виплатити компенсації у розмірі $150 тис. сім'ям загиблих у катастрофі українського Boeing, збитого в січні 2020 року недалеко від Тегерана.

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Автор: Денис Прядко