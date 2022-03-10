Антоніу Гутерреш вважає жахливою атаку на пологове і дитяче відділення місцевої лікарні.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш закликав негайно зупинити кровопролиття після нанесення російською загарбницькою армією авіаудару по пологовому будинку в Маріуполі.

Про це Гутерреш повідомив у мікроблозі Twitter.

"Сьогоднішня атака на лікарню в Маріуполі (9 березня - УНІАН), де розташовано пологове та дитяче відділення, жахлива. Цивільні сплачують найвищу ціну за війну, яка жодним чином їх не стосується. Це безглузде насильство має припинитися. Зупиніть кровопролиття зараз", - наголосив Гутерреш.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня під час авіанальоту російської авіації на Маріуполь було знищено пологовий будинок у центрі міста, а також лікарню, дитяче відділення та відділення терапії. Внаслідок удару поранені 17 осіб.

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