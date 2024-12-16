Сирійський правитель каже, що не планував тікати.

Повалений сирійський диктатор Башар Асад виступив із першою після своєї втечі із країни заявою. Він, зокрема, повідомив, що перебував у Дамаску до ранку 8 грудня і покинув країну аж увечері і що жодного разу не думав про відставку чи втечу. Заяву опублікувала канцелярія Асада в соцмережах.

У своєму зверненні диктатор запевняє, що він не планував їхати із країни. Мовляв, він був у Дамаску до 8 грудня, але під натиском повстанців "у координації з російськими союзниками" змушений був переправитися в Латакію на авіабазу Хмеймім, звідки спостерігав за подіями.

"Після прибуття на авіабазу Хмеймім того ранку стало ясно, що наші сили повністю відійшли з усіх бойових рубежів, а останні армійські позиції впали", - йдеться в заяві.

Відео дня

При цьому, за словами, Асада, авіабазу атакували безпілотники, і Москва попросила командування баз організувати його негайну евакуацію до Росії ввечері в неділю, 8 грудня.

На момент, коли Асад залишив країну, каже він, армія нібито "здала останні позиції", і "всі держінститути були паралізовані".

Втеча Асада із Сирії: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня стало відомо, що Асад втік із Дамаска, але офіційна влада заперечувала це.

Асад кинув родичів і чиновників напризволяще, не попередивши, що збирається евакуюватися з Сирії. Закінчивши свій робочий день, він сказав менеджеру президентського офісу, що поїхав додому, а сам попрямував до аеропорту.

10 грудня в Росії підтвердили, що надали притулок колишньому правителю Сирії. Заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков сказав, що на російську територію Асада доставили "найбільш безпечним способом".

Співробітник розвідки поваленого сирійського режиму Халід Бейє розповів, що Асад незаконно вивів до Росії 135 мільярдів доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: