Замість дитини у гробику лежала і кровоточила чиясь відрізана нога.

Убиті горем батьки новонародженого, померлого в лікарні штату Оахака в Мексиці, побачили у труні замість свого сина чиюсь відрізану ногу.

Про цей випадок пише видання Mexico News Daily.

Хлопчик народився на 34 тижні вагітності та помер на 11 день від вродженого захворювання в лікарні Мексиканського інституту соціального забезпечення (IMSS) в місті Уахуапан-де-Леон.

Наступного дня батько дитини та працівники похоронного бюро вирушили забирати тіло немовляти. Сім'я не знала про плутанину, поки не прибула у своє рідне місто Такаш-де-Міна. Батьки помітили, що з гробика капає кров, і тоді вирішили його відкрити. Всередині виявилася чиясь людська нога.

Згодом мати та батько повернулися в лікарню, де їм зрештою вдалося забрати тіло сина. Місцева прокуратура почала розслідування, а відповідальність за плутанину покладають на одного зі співробітників IMSS.

Однак адміністрація наполегливо заперечує провину, заявляючи, що винен батько дитини, тому що він забрав труну з людською ногою, не перевіривши вміст.

"У цього чоловіка були всі документи щодо новонародженого. Він просто взяв не ту труну. Помилку допустив він, а не персонал. ... Він проявив недбалість і взяв не ту труну", - стверджують в Інституті.

Звинувачення співробітнику не висуватимуть, адже помилку було виправлено і тіло дитини повернуто батькам.

Читайте такожУ спальному районі Одеси знайшли скелетований труп із запискою (фото)При цьому, як зазначає видання, за два тижні до цього лікарі оголосили мертвою недоношену дитину, яка насправді була ще живою. Малюка доставили в морг лікарні IMSS в Коауїла. Однак за чотири дні після того, як помилку виявили, а дитину забрали з моргу, вона померла.

Раніше в Миколаївській області жінку змусили забрати з лікарні ампутовані ноги чоловіка. Медики заявили, що в лікарні немає коштів на утилізацію медичних відходів. Жінка знепритомніла.

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Автор: Катерина Комолова