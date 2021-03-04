Відрізало ноги: на вокзалі в Києві чоловік потрапив під потяг - ЗМІ

Чи була це спроба суїциду або нещасний випадок - встановлять правоохоронці.

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