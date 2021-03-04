Постраждалого госпіталізували / фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
У Києві чоловікові на вокзалі "Київ-Пасажирський" відрізало ноги поїздом.
Про це повідомляє Тelegram-канал "Киев сейчас"
Потерпілого госпіталізували, а на місці працює поліція. Чи була це спроба суїциду або нещасний випадок - встановлять правоохоронці.
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