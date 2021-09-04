Напередодні родичі загиблих поставили Байдену ультиматум.

Президент США Джо Байден підписав розпорядження про розсекречення документів, пов’язаних з розслідуванням ФБР подій 11 вересня напередодні 20-ї річниці скоєння теракту.

Про це повідомляє The Guardian.

Наказ вимагає від генпрокурора оприлюднити розсекречені документи протягом наступних 6 місяців.

Сім’ї жертв 11 вересня наразі подали позов проти уряду Саудівської Аравії у федеральний суд Нью-Йорка зі звинуваченням у причетності до терактів та заявили, що їм потрібна інформація про те, хто фінансував й підтримував злочини.

Читайте такожНазвано головну "мішень" талібів у Афганістані: кого розстрілюють передовсім (відео)Зазначається, що саме родичі загиблих чинили тиск на Байдена, щоби він пішов на розсекречення, інакше вони публічно виступили проти будь-якої участі його адміністрації у поминальній церемонії, приуроченій річниці трагедії.

У своїй заяві Байден висловив співчуття сім’ям жертв та зазначив, що Білий дім "продовжить шанобливо взаємодіяти з членами цієї спільноти".

Теракти 11 вересня 2001 року у США: що відомо

11 вересня 2001 року терористи-смертники спрямували чотири захоплені пасажирські літаки з заручниками у Всесвітній торговий центр, Пентагон й поле у Пенсильванії.

Ці атаки вбили 2997 осіб, поранення отримали ще тисячі людей.

Після трагедії 11 вересня влада та громадськість подалися на пошуки винуватців. Проте тривали вони недовго: з’ясували, що смертників направила "Аль-Каїда". Тоді президент США Джордж Буш-молодший оголосив війну з тероризмом – американці вторглися в Афганістан, щоб змістити талібів.

Провину за 11 вересня веж-близнюків угрупування з його лідером Усамом бен Ладеном взяло тільки у 2004 році. Терористи пояснювали свої дії військовою присутністю Сполучених Штатів у Саудівській Аравії, а також санкції проти Іраку.

Усама бен Ладен був убитий американськими спецпризначенцями у травні 2011 року.

Автор: Яна Ставська