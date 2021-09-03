Гроші можна буде використовувати на житло, харчування, предмети першої необхідності та навчання дітей у школі.

Евакуйовані до США біженці з Афганістану отримають разову допомогу в розмірі до 2 275 доларів.

Про це пише Bloomberg.

Адміністрація Джо Байдена і понад 200 різних приватних організацій працюють над системою адаптації десятків тисяч афганців, багато з яких покинули Кабул, не маючи нічого, крім одягу на собі.

Державний департамент планує витратити до 2 275 доларів на кожного евакуйованого. Гроші можна буде використовувати на житло, харчування, предмети першої необхідності та навчання дітей у школі.

Зараз 50 000 афганців отримали дозвіл бути на території США без належних віз. Евакуйовані проходять за програмою, згідно з якою в них є рік для подачі заяви на отримання постійної візи. Інші афганці, зокрема й ті, які працювали безпосередньо на уряд США, потрапляють в окремі імміграційні категорії.

Водночас уже 370 громадян Афганістану, які прибули евакуаційними рейсами в Україну, попросили тут притулку.

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Автор: Катерина Комолова