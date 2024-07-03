Президент США Джо Байден сказав старшому союзнику, що він знає, що, можливо, не зможе врятувати свою кампанію з переобрання, якщо він не зможе переконати громадськість у найближчі кілька днів, що він може виконувати свою роботу. Про це пише видання The Times.
81-річний Байден провів кілька виступів після катастрофічних дебатів, зокрема інтерв'ю в п'ятницю ABC News і кампанії у Вісконсині в п'ятницю та в Пенсільванії в неділю.
"Він знає, чи є у нього ще два заходи, такі як дискусія в четвер, і те, що ми будемо перебувати в іншому місці до кінця вихідних", - повідомив старший демократ.
Однак була критика, що інтерв'ю з ABC не є живим, і що опитування продовжують показувати, що переважна більшість американців думають, що він має покинути перегони.
"Він бачить момент. Він чітко розуміє", - сказав союзник, який стверджував, що говорив із Байденом у вівторок. "Опитування падають, збір коштів висихає, і інтерв'ю йдуть погано. Він не забуває".
Після публікації статті прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс написав у соцмережах: "Це твердження [про роздуми Байдена] абсолютно неправдиве".
Вибори у США - деталі
Оточення Джо Байдена вважає, що віцепрезидентка Камала Гарріс є найкращою альтернативою для його заміни, якщо він вирішить не продовжувати передвиборчі перегони, повідомляє Reuters із посиланням на 7 анонімних високопоставлених джерел у кампанії Байдена, Білому домі та Демократичному національному комітеті.