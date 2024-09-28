Адміністрація Байдена кілька місяців не могла представити Конгресу стратегію перемоги щодо України.

Команда президента США Джо Байдена прикривається банальними заявами про підтримку України, не роблячи водночас жодних рішучих кроків, і фактично відмовляючись від своїх обіцянок щодо України, пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що в рамках законопроєкту про додаткове фінансування України цього року Конгрес зажадав від адміністрації Байдена представити стратегію американської допомоги, яку має бути розроблено протягом 45 днів. Однак необхідну стратегію адміністрація надала лише "за кілька місяців після закінчення встановленого конгресом терміну". Окрім того, документ повністю засекречено.

"Законодавці закликають адміністрацію опублікувати несекретну версію, як того вимагає Конгрес, щоб громадськість могла ознайомитися з документом і обговорити його переваги", - пише WSJ.

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Конгрес наполягає на тому, щоб адміністрація сформулювала чітку стратегію того, як Україна може використовувати допомогу від США, щоб відновити темп і відвоювати у Путіна свої території. При цьому застій на полі бою породив суспільний скептицизм у США, який ставить під загрозу продовження американської підтримки незалежно від того, хто переможе в президентських перегонах, навіть якщо американські виборці не хочуть, щоб Путін переміг, зазначають у WSJ.

"Команда Байдена прикривається банальностями на кшталт підтримки України "стільки, скільки буде потрібно", що не є стратегією. Це вже давно стало риторичним ухиленням", - йдеться у статті.

США і війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, цього тижня Володимир Зеленський під час візиту до США презентував план перемоги Дональду Трампу, Камалі Гарріс, Джо Байдену, членам Палати представників і членам Сенату. Президент України пояснив американським лідерам кожен пункт плану перемоги.

Водночас проєкт Politico West Wing Playbook писав, що в приватних розмовах Байден і його оточення ставлять під сумнів рішення про наступ у Курській області. Також вони стурбовані довгостроковою траєкторією розвитку конфлікту.

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