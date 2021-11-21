Чимало демократів ставляться до можливості його переобрання скептично.

Президент США Джо Байден і члени його найближчого оточення останнім часом запевняють своїх союзників у тому, що політик планує знову балотуватися на пост глави держави у 2024 році.

Про це пише The Washington Post з посиланням на співрозмовників з оточення президента.

Зокрема, під час заходу зі збору коштів цього місяця Байден сказав невеликій групі донорів, що планує балотуватися на другий термін.

"Те, що він говорить публічно, - це те, у що він твердо вірить. Він не балотуватиметься, якщо відчує, що не може виконувати роботу фізично або емоційно", - прокоментував колишній губернатор Пенсільванії Ед Ренделл, присутній на заході.

Як зазначає видання, вважається, що ця інформація має послабити припущення багатьох демократів про те, що Байден не претендуватиме на переобрання, враховуючи його вік і популярність, яка зменшується.

Читайте такожУ лісі на польсько-білоруському кордоні загинула однорічна дитинаМедичний огляд, який Джо Байден пройшов у п'ятницю, 19 листопада - за день до свого 79-річчя - показав, що президент "здоровий" і "енергійний". Деякі особливості поведінки глави держави, такі як проблеми з ходою або покашлювання, його лікар пояснив спінальним артритом і кислотним рефлюксом.

Як повідомляв УНІАН, раніше з'явилася інформація, що Дональд Трамп збирається взяти участь у виборах президента, які пройдуть у 2024 році. Останнім часом він посилив свою присутність у медіа, а його штаб активізував збір коштів і публікує дедалі більше політичної реклами проти Джо Байдена.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова