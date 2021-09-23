Роботу свого президента схвалюють лише 43% американців.

Американці поступово втрачають довіру до свого президента Джо Байдену, чий рейтинг схвалення в США досяг свого мінімуму за вісім місяців, що він при владі.

Про це свідчать результати останнього соціологічного дослідження, опубліковані компанією Gallup.

Згідно з даними опитування, роботу Байдена на посаді президента схвалюють тільки 43% виборців, що на 6% менше за серпневі результати. Про несхвалення його роботи заявили 53% респондентів.

Загалом, від початку своєї каденції в січні Байден розгубив 14% підтримки. Найбільше питань у американців викликає його внутрішня політика - з нею незгодні 69% респондентів, а згодні лише 30%.

Опитування проводилося з 1 по 17 вересня, в ньому взяли участь 1005 повнолітніх респондентів у всіх штатах США. Похибка становить 4 процентних пункти.

Читайте такожМайже половина українців оцінюють візит Зеленського до США як вдалий-опитуванняПри цьому зростає популярність екс-президента Дональда Трампа. Згідно з результатами іншого дослідження, до нього позитивно ставляться 48% американських виборців, а Байдена підтримують лише 46%.

Байден також очолив рейтинг несхвалення - згідно з цим опитуванням, негативно до нього ставляться 49% американців, тоді як до Трампа - 47%.

Більш того, 51% опитаних вважає, що Трамп був кращим президентом, ніж Байден. Байдена віддали перевагу 49%.

Як вже повідомляв УНІАН, за даними американських ЗМІ, Дональд Трамп збирається балотуватися в президенти у 2024 році.

Автор: Станіслав Кожемякін