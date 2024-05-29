Заступник міністра оборони Польщі Цезари Томчик визнав, що таку позицію займають небагато країн.

Польща підтримує право України використовувати західну зброю проти російських окупантів на території РФ. Як повідомляє Polskie Radio, про у Брюсселі заявив заступник міністра оборони Польщі Цезари Томчик.

"Польща вважає, що Україна повинна мати право використовувати західну зброю для ураження цілей на території Росії. Про це у Брюсселі заявив заступник міністра оборони Польщі. До дозволу на таке використання військової техніки із Заходу закликав український президент. Володимир Зеленський перебував з візитом у Брюсселі кілька годин", - пише видання.

Як зазначається, Томчик підкреслив, що не повинно бути жодних обмежень. Водночас він визнав, що таку позицію займають небагато країн.

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"Безумовно, ситуація виглядає так, що Росія сьогодні робить те, що хоче, а Україна якимось чином обмежується деякими країнами, і це має припинитися. Польська позиція чітка — Україна повинна мати можливість воювати з тим обладнанням, яке вона отримує, Польща не має жодних заперечень у цьому питанні. Ба більш, ми також просимо на подібних зустрічах, щоб цих обмежень не було", — сказав він.

За даними видання, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ наголосив, що Україна має повне право на оборону, щоб атакувати цілі за межами своїх кордонів. Такої ж думки дотримується глава дипломатії ЄС - Жозеп Боррель закликав країни-члени ЄС не ставити страх перед ескалацією конфлікту вище за право України на оборону. Іншу позицію представив бельгійський прем'єр-міністр - Александр Де Кроо на спільній конференції з Володимиром Зеленським наголосив, що військову техніку, яку постачають в Україну, мають використовувати лише на її території.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що деякі країни, що постачали свою зброю Україні, зняли заперечення щодо її використання на території РФ проти агресора. Боррель зазначив, що міністри обговорили можливість зняття обмежень для Збройних сил України на застосування західного озброєння з метою завдання ударів по військових об'єктах на російській території. Зокрема, це питання порушував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який особисто був присутній на засіданні.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю Gazeta Wyborcza, заявив що Польща не повинна виключати відправку військ в Україну. За його словами, поляки не повинні цього виключати, а "повинні залишити" кремлівського диктатора Володимира Путіна в здогадках щодо намірів.

Міністр не уточнив, якою потенційно може бути роль польських військ у російсько-українській війні.

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