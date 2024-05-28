Водночас, високий представник ЄС не повідомив, про які саме країни йдеться.

Деякі країни, що постачали свою зброю Україні, зняли заперечення щодо її використання проти об'єктів на території РФ. Про це повідомив віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на прес-конференції за підсумками засідання Ради ЄС за участі міністрів оборони країн-членів.

Високий представник ЄС зазначив, що міністри обговорили можливість зняття обмежень для Збройних сил України на застосування західного озброєння з метою завдання ударів по військовим об'єктам на російській території. Зокрема, це питання порушував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який особисто був присутній на засіданні.

"Зрозуміло, що це законна дія відповідно до міжнародного права, коли вона застосовується пропорційним чином. Але також зрозуміло, що ухвалення рішення стосовно цього залежить від кожної країни-члена індивідуально, у тому числі щодо взяття на себе відповідальності, робити це, чи ні. Деякі країни-члени були проти цього, і вони змінили свою думку. Сьогодні вони погоджуються зняти обмеження стосовно озброєння, яке вони постачають в Україну", - наголосив Боррель.

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За його словами, ухвалення такого рішення належить до повноважень конкретних країн-членів.

"Ніхто не може змусити країну-члена зняти ці обмеження на озброєння, яку вони постачають в Україну. Деякі країни-члени, як я казав кілька тижнів тому, вважали це недоречним, але нині вони вирішили зробити це", - сказав Боррель.

Також він сказав, що на рівні ЄС ніхто не буде змушувати країни діяти одним чи іншим чином.

При цьому високий представник ЄС відмовився сказати, скільки конкретно країн погодились зняти відповідні обмеження, бо певні країни відкрито повідомили, що знімуть обмеження, деякі повідомили про це не дуже чітким чином, а інші відзначили, що подумають над цим.

Заборона на удари по РФ західним озброєнням

Як повідомляв УНІАН, раніше Боррель пояснив, чому важливо надати Україні дозвіл на завдання ударів західною зброєю по території Російської Федерації. Зокрема, якщо Україна не може зайти туди, звідки їде російський наступ, то має якось відповідати, бо у майбутньому можлива атака на Київ буде відбуватися з російської території.

Також ми розповідали, що у НАТО і ЄС все активніше закликають зняти заборону на удари по Росії західною зброєю. Україна стверджує, що це обмежує її можливості щодо запобігання транскордонним атакам РФ.

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