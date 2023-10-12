Запит буде спрямований на усунення навантаження, яке додаткова військова підтримка Ізраїлю, Україні та Тайваню здійснить на запаси Міністерства оборони.

Білий дім готує запит до Конгресу на додаткове фінансування, який включає кошти на допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та захист кордонів США, повідомляє NBC з посиланням на двох чиновників Конгресу.

Представники адміністрації також заявили, що запит буде спрямований на усунення навантаження, яке додаткова військова підтримка Ізраїлю, Україні та Тайваню здійснить на запаси Міністерства оборони, шляхом запиту коштів на виробництво додаткової зброї.

На прес-конференції в Білому домі в середу речник Ради національної безпеки Джон Кірбі розглянув можливість об’єднання всіх запитів на фінансування, повідомивши журналістам, що тривають "активні розмови".

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Як повіддомляє NBC, голова Комітету Палати представників із закордонних справ Майкл МакКол заявив, що він відкритий для пакету, який включає допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, а також фінансування додаткової безпеки на кордоні США та Мексики.

Водночас деякі республіканці в Палаті представників висловили опозицію цій ідеї.

Допомога США Україні та Ізраїлю

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Білий дім розглядає можливість об'єднати допомогу Україні та Ізраїлю в один пакет, що може збільшити шанси на його ухвалення Конгресом.

Як зазначав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, США здатні одночасно надавати військову допомогу і Україні, і Ізраїлю, тому події останніх днів не загрожують Києву втратою підтримки з боку Вашингтона.

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