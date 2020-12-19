Міністерство фінансів Білорусі пропонує ввести збір при виїзді з країни. Відповідні правки хочуть внести до Податкового кодексу.
Про це повідомляє Белта.
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Згідно з проектом, обласним Радам депутатів можуть дозволити вводити місцевий збір за перетин кордону транспортом, максимальна маса яких не перевищує 5 т, у розмірі не більш як три базові величини.
«Об’єктом зібрання цього збору буде транспортний засіб, який перетинає кордон на виїзд», – уточнив міністр фінансів республіки Юрій Селіверстов.
За його словами, якщо рішення підтримають, зібрані засоби з огляду на пандемію можуть спрямовувати на заходи з дезінфекції, забезпечення необхідним пункти пропуску.
Влада Білорусі 30 жовтня вже встановлювала правила в'їзду і виїзду з країни, щоб "мінімізувати зовнішні інфекційні ризики". В'їзд у країну дозволявся обмеженим категоріям іноземців і лише через аеропорт, а білорусів зобов'язали дотримуватися 10-денного карантину після прибуття в країну.
11 грудня стало відомо, що Олександр Лукашенко вирішив тимчасово закрити кордон не через коронавірус, а щоб посилити контроль за переміщенням громадян: чи не випустити свідків жорстких протестів і силовиків із країни.
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