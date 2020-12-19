Влада Білорусі вже встановлювала правила в'їзду і виїзду з країни, щоб "мінімізувати зовнішні інфекційні ризики".

Міністерство фінансів Білорусі пропонує ввести збір при виїзді з країни. Відповідні правки хочуть внести до Податкового кодексу.

Про це повідомляє Белта.

Читайте також"До останнього омонівця": Лукашенко пообіцяв битися за Білорусь

Згідно з проектом, обласним Радам депутатів можуть дозволити вводити місцевий збір за перетин кордону транспортом, максимальна маса яких не перевищує 5 т, у розмірі не більш як три базові величини.

«Об’єктом зібрання цього збору буде транспортний засіб, який перетинає кордон на виїзд», – уточнив міністр фінансів республіки Юрій Селіверстов.

За його словами, якщо рішення підтримають, зібрані засоби з огляду на пандемію можуть спрямовувати на заходи з дезінфекції, забезпечення необхідним пункти пропуску.

Влада Білорусі 30 жовтня вже встановлювала правила в'їзду і виїзду з країни, щоб "мінімізувати зовнішні інфекційні ризики". В'їзд у країну дозволявся обмеженим категоріям іноземців і лише через аеропорт, а білорусів зобов'язали дотримуватися 10-денного карантину після прибуття в країну.

11 грудня стало відомо, що Олександр Лукашенко вирішив тимчасово закрити кордон не через коронавірус, а щоб посилити контроль за переміщенням громадян: чи не випустити свідків жорстких протестів і силовиків із країни.

Більше на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН