Білоруський аналітик назвав причини такого рішення.

Олександр Лукашенко вирішив тимчасово закрити кордон не через коронавірус, а щоб посилити контроль за переміщенням громадян: чи не випустити свідків жорстких протестів і силовиків із країни.

Про це "Обозревателю" сказав білоруський аналітик Андрій Єлісєєв, коментуючи рішення влади Білорусі з 20 грудня тимчасово призупинити виїзд із країни через наземні пункти пропуску, нібито через пандемію COVID-19.

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"Серйозне прикриття кордону точно не пов'язано з коронавірусом, хоч епідемія дійсно поширюється. Різке скорочення міграційних потоків дозволить проводити більш делікатний персональний контроль на кордоні за можливою "втечею" силовиків і ретельно контролювати переміщення громадян загалом", – сказав він.

За його словами, влада також хоче максимально ускладнити виїзд постраждалим і свідкам протестів із Білорусі, щоб попередити судові процеси щодо білоруської влади. Крім того, оголошуючи про тимчасове закриття кордонів, спеціалістам, що бунтують, по суті, дали 10 днів на збори для виїзду.

Влада Білорусі 30 жовтня вже встановлювала правила в'їзду і виїзду з країни, щоб "мінімізувати зовнішні інфекційні ризики". В'їзд у країну дозволявся обмеженим категоріям іноземців і лише через аеропорт, а білорусів зобов'язали дотримуватися 10-денного карантину після прибуття в країну.

Через кордон із Литвою, наприклад, чимало білорусів їздили в європейські країни, називавши аеропорт Вільнюса "Мінськ-3".

Що відбувається в Білорусі: хроніка протестів

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

Згідно з офіційними даними ЦВК, Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, його основний опонент Світлана Тихановська - 10,1%, інших трьох кандидатів підтримали менше 2%.

Тисячі жителів Білорусі, незгодних з підсумками виборів, вийшли на акції протесту, відбулися сутички з силовиками. 11 серпня в країні оголосили загальнонаціональний страйк.

У перші дні учасників акцій жорстоко розігнав міліцейський спецназ, тисячі людей затримали, багатьох з них під час затримання і в СІЗО сильно били.

Європейський Союз не визнав результатів виборів президента Білорусі та вважає Лукашенка не легітимним президентом.

16 серпня в Мінську відбувся наймасштабніший в історії Білорусі Марш за свободу. На вулиці вийшли сотні тисяч людей. Масштабні акції у вихідні дні стали своєрідною традицією.

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Автор: Андрій Василюк