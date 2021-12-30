За словами Путіна, навчання можуть відбутися в лютому або березні.

У Білорусі проведуть спільні навчання з Росією у 2022 році.

Цю інформацію підтвердили Володимир Путін і Олександр Лукашенко в Санкт-Петербурзі на офіційній частині зустрічі 29 грудня, передає БЕЛТА.

За словами Лукашенка, він давно просив російського президента не зупинятися у співпраці в оборонній галузі та військово-промисловому комплексі.

"Ви мене завжди підтримували в цьому плані. Я ось звернувся до вас, щоб ми не зупиняли наші спільні навчання. Щоб ми продовжили створення Центрів з навчання наших хлопців, перш за все новим зразкам військової техніки, яку ми в Росії закуповуємо. Ми це робимо. ... Знаю, ви і ваші військові розглядаєте мої пропозиції щодо навчань на території Білорусі. Хотілося б, щоб ці рішення було ухвалено вами. Це на користь білорусько-російським відносинам буде", - заявив Олександр Лукашенко.

Путін своєю чергою повідомив про проведення навчань.

"Як ви і пропонували, ми проведемо на початку року. Там військові узгодять. У березні-лютому. Не знаю, коли вони вирішать", - сказав російський президент.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Росії оголосили про відвід 10 тисяч військових від кордону з Україною.

А одіозний російський політик Володимир Жириновський знову зробив гучну заяву на адресу України та європейських країн: закликав влаштувати бомбардування в новорічну ніч.

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