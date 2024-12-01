Жан-Марі Геенно розповів, як Трамп може вплинути на війну в Україні.

Обраний президент США Дональд Трамп може змусити країни Європи бути більш залученими у війну Росії проти України. Зокрема, він може зажадати від них відправити на лінію фронту свої війська, вважає екс-заступник Генерального секретаря ООН з операцій з підтримання миру Жан-Марі Геенно.

Крім того, він зазначає, що Трампа можуть попередити, що "кинути Україну" буде сигналом для Китаю.

"Питання в тому, чи вважає Трамп, що Україна має для США більше стратегічне значення, ніж колись В'єтнам чи Афганістан. Ми не можемо виключати досить жорстокого сценарію", - заявив Геенно в інтерв'ю для Le Monde.

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Автор кількох книжок також зауважив, що Європі потрібно зробити набагато більше для того, щоб узяти на себе навантаження, якщо США раптом різко скоротять військову допомогу Україні. Однак тут головним чинником виступає "політична воля".

"Саме тут може виникнути можливий європейський розкол. Одне з ключових питань - Німеччина. Який урок отримає Берлін із приходу нової адміністрації Трампа? Це матиме вирішальне значення, тому що без Німеччини буде дуже важко мобілізувати Європейський союз", - додав експерт.

Він вважає, що Трамп усе ж таки розділить Європу.

Інші новини про те, як Трамп може закінчити війну в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що "номінований" Трампом на посаду спецпосланця з російсько-української війни Кіт Келлог заявляє про необхідність сильного лідерства для завершення війни.

Крім того, Україні може знадобитися відмовитися від ідеї вступу до НАТО на невизначений період "в обмін на всеосяжну мирну угоду з гарантіями безпеки".

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