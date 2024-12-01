Чарльз Кушнер відбув дворічне ув'язнення, а потім вийшов на волю після того, як визнав себе винним у 2004 році.

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп номінував свого свата Чарльза Кушнера на пост посла США у Франції, пише The Hill.

"Я радий номінувати Чарльза Кушнера з Нью-Джерсі послом США у Франції. Це видатний бізнес-лідер, філантроп і ділмейкер, який буде сильним захисником, що представляє нашу країну та її інтереси. Разом ми зміцнимо партнерство Америки з Францією, нашим найстарішим союзником і одним з наших найбільших союзників", – повідомив Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Чарльз Кушнер відомий як засновник фірми з нерухомості Kushner Companies і як колишній адвокат. Він також був призначений членом Меморіальної ради США з питань Голокосту і входить до складу опікунської ради Нью-Йоркського університету, де зараз вчиться молодший син Трампа – Баррон.

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При цьому The Hill нагадує, що Кушнер відсидів два роки у в'язниці, а потім вийшов на волю після того, як визнав себе винним у 2004 році за звинуваченнями в ухиленні від сплати податків, брехні Федеральній виборчій комісії та помсті федеральному свідку. Трамп помилував Кушнера в останній місяць свого президентства.

Останні новини про Дональда Трампа

Як відомо, 5 листопада у США відбулися президентські вибори. Перемогу на них здобув республіканець Дональд Трамп. "Радіо Свобода" повідомляє, що після цього новообраний президент США провів кілька телефонних розмов з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном – говорили вони і про Україну.

Крім того, Трамп пригрозив запровадити 100-відсоткове мито на товари з країн БРІКС, якщо вони не полишать спроби створити альтернативу долару у міжнародній торгівлі.

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