Водночас із цим, абсолютна більшість українців за кордоном вірять у перемогу України.

51% українських біженців за кордоном вважають, що Україна має вступити в НАТО, але з гарантіями безпеки, які розповсюджуються лише на підконтрольні Києву території, йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Крім вступу до НАТО, в цьому питанні також була думка про те, що визволення нині окупованих територій має бути відкладене на майбутнє. Відповідно, 51% схвально відповів на такі рішення. Ще 33% опитаних не підтримали його, а 16% – не визначилися.

Під час опитування, людям задавали й інше питання – хто, на їхню думку, переможе у війні – Україна чи Росія. 40% переконані у перемозі Україні, стільки ж вважають, що скоріше переможе Україна, а не РФ. Натомість про перемогу Москви впевнений лише 1% опитуваних, а тих, хто вважає, що скоріше переможе Росія – 5%.

Відео дня

Опитування проводилося з 20 по 26 квітня методом онлайн-інтерв'ю. У ньому взяла участь 801 людина віком від 18 років, які проживають у Німеччині, Польщі та Чехії.

Вступ України до НАТО: останні новини

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україні не варто чекати на запрошення до Альянсу під час липневого саміту у Вашингтоні.

За словами Генсека, хоча усі країни НАТО згодні прийняти Україну до альянсу у віддаленій перспективі, не всі згодні надати запрошення вже зараз. То ж ключова проблема в цьому питанні полягає в тому, що для запрошення України в Альянс недостатньо простої більшості голосів серед країн-членів.

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