Російсько-ізраїльський мільярдер залучений у переговорний процес.

Роман Абрамович залучений в переговори про припинення війни між Росією і Україною.

Про це повідомив його прес-секретар.

55-річний російсько-ізраїльський мільярдер намагається допомогти зупинити вторгнення Росії в Україну.

"Я можу підтвердити, що до Романа Абрамовича зверталася українська сторона за підтримкою в ​​досягненні мирного врегулювання, і що відтоді він намагається допомогти. Враховуючи, що поставлено на карту, ми просимо вас зрозуміти, чому ми не коментуємо ні ситуацію як таку, ні його участь. Спасибі", - сказав представник Абрамовича.

Причетність Абрамовича також підтвердив український кінорежисер і продюсер Олександр Роднянський.

"Я можу підтвердити, що українська сторона намагалася знайти когось в Росії, готового допомогти їм в пошуку мирного рішення. Вони пов'язані з Романом Абрамовичем через єврейську общину і зверталися до нього по допомогу", - сказав Роднянський.

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