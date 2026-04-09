Більшість європейців вважають США більшою загрозою, ніж Китай, - опитування Politico

Опитування показує зростання недовіри до Вашингтона та підтримку європейської стратегічної автономії.

Нове опитування Politico Pulse серед шести основних країн ЄС показало, що США за часів Дональда Трампа сприймаються радше як загроза, ніж як союзник.

Лише 12% опитаних у Польщі, Іспанії, Бельгії, Франції, Німеччині та Італії вважали Америку близьким союзником, водночас 36% назвали її загрозою. Китай у цих шести країнах вважали загрозою лише 29% респондентів, свідчать результати опитування.

Найбільше негативне ставлення до США виявили в Іспанії – 51% опитаних вважають Вашингтон загрозою. В Італії та Бельгії цей показник становив 46% та 42% відповідно, у Франції – 37%, у Німеччині – 30%. Польща стала винятком: лише 13% респондентів розглядають США як загрозу.

Відео дня

Підтримка стратегічної автономії та колективної оборони

Опитування також показало, що європейці підтримують розширення власних оборонних можливостей. 86% опитаних вважають, що Європа має розвивати власні військові сили, причому 69% підтримують створення спільних європейських військових підрозділів, які працюватимуть разом із національними арміями.

Водночас готовність громадян безпосередньо брати участь у військових діях залишає бажати кращого: лише 19% респондентів готові "взяти зброю та воювати", якщо їхню країну атакують. Близько половини заявили, що готові допомагати у небойових завданнях, ще 16% підтримуватимуть країну без участі, а 12% розглядають можливість виїзду.

Розбіжності щодо витрат та підтримки України

У шести країнах 37% респондентів вважають, що їхні держави витрачають на оборону "приблизно потрібну суму", ще 37% вважають витрат замало, а 22% – забагато. Польща виділяє 4,8% ВВП на оборону – найбільше серед країн НАТО.

Щодо підтримки України, 34% респондентів вважають її недостатньою, 31% – оптимальною, а 30% – надмірною. Розбіжності знову проявилися на національному рівні: у Німеччині 45% заявили про недостатню підтримку, в Італії 42% вважали, що допомоги надто багато.

Росія залишається головною загрозою

Незважаючи на зростаючу недовіру до США, Росія продовжує вважатися явним ворогом – 70% респондентів назвали її загрозою.

Опитування "Європейський пульс" проведене Cluster17 для POLITICO та beBartlet з 13 по 21 березня 2026 року. У ньому взяли участь 6698 європейців із Бельгії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Іспанії.

США і Європа - останні скандали

Як повідомляв УНІАН, на тлі війни в Ірані відносини США та Європи загострились. Трамп навіть погрожував виходом США з НАТО.

За даними WSJ, адміністрація Трампа розглядає план покарання деяких країн-членів НАТО, які, на думку американського лідера, не надали належної підтримки США та Ізраїлю під час війни з Іраном.

