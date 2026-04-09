Більшість європейців вважають США більшою загрозою, ніж Китай, - опитування Politico

Нове опитування Politico Pulse серед шести основних країн ЄС показало, що США за часів Дональда Трампа сприймаються радше як загроза, ніж як союзник.
Лише 12% опитаних у Польщі, Іспанії, Бельгії, Франції, Німеччині та Італії вважали Америку близьким союзником, водночас 36% назвали її загрозою. Китай у цих шести країнах вважали загрозою лише 29% респондентів, свідчать результати опитування.
Найбільше негативне ставлення до США виявили в Іспанії – 51% опитаних вважають Вашингтон загрозою. В Італії та Бельгії цей показник становив 46% та 42% відповідно, у Франції – 37%, у Німеччині – 30%. Польща стала винятком: лише 13% респондентів розглядають США як загрозу.
Підтримка стратегічної автономії та колективної оборони
Опитування також показало, що європейці підтримують розширення власних оборонних можливостей. 86% опитаних вважають, що Європа має розвивати власні військові сили, причому 69% підтримують створення спільних європейських військових підрозділів, які працюватимуть разом із національними арміями.
Водночас готовність громадян безпосередньо брати участь у військових діях залишає бажати кращого: лише 19% респондентів готові "взяти зброю та воювати", якщо їхню країну атакують. Близько половини заявили, що готові допомагати у небойових завданнях, ще 16% підтримуватимуть країну без участі, а 12% розглядають можливість виїзду.
Розбіжності щодо витрат та підтримки України
У шести країнах 37% респондентів вважають, що їхні держави витрачають на оборону "приблизно потрібну суму", ще 37% вважають витрат замало, а 22% – забагато. Польща виділяє 4,8% ВВП на оборону – найбільше серед країн НАТО.
Щодо підтримки України, 34% респондентів вважають її недостатньою, 31% – оптимальною, а 30% – надмірною. Розбіжності знову проявилися на національному рівні: у Німеччині 45% заявили про недостатню підтримку, в Італії 42% вважали, що допомоги надто багато.
Росія залишається головною загрозою
Незважаючи на зростаючу недовіру до США, Росія продовжує вважатися явним ворогом – 70% респондентів назвали її загрозою.
Опитування "Європейський пульс" проведене Cluster17 для POLITICO та beBartlet з 13 по 21 березня 2026 року. У ньому взяли участь 6698 європейців із Бельгії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Іспанії.
Як повідомляв УНІАН, на тлі війни в Ірані відносини США та Європи загострились. Трамп навіть погрожував виходом США з НАТО.
За даними WSJ, адміністрація Трампа розглядає план покарання деяких країн-членів НАТО, які, на думку американського лідера, не надали належної підтримки США та Ізраїлю під час війни з Іраном.