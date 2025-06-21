США прибрали десятки літаків з ключової авіабази на Близькому Сході (фото)

Це відбулося на тлі загострення ситуації та чуток про ймовірний вступ США в конфлікт на боці Ізраїлю.

Супутники Planet Labs зафіксували раптове зникнення десятків американських військових літаків з авіабази Аль-Удейд у Катарі — ключового стратегічного об'єкта США на Близькому Сході. Згідно з кадрами від 5 червня, на злітній смузі перебувало близько 40 бойових літаків різних типів. Проте на новішому знімку, зробленому 20 червня, залишилося лише три, пише Business Insider.

Аналітики припускають, що масове розосередження літаків може бути превентивним заходом у відповідь на зростаючу загрозу з боку Ірану, який відкрито погрожує США у випадку їх втручання в конфлікт між Ізраїлем та Тегераном. База Аль-Удейд розташована неподалік від Перської затоки та залишається однією з потенційних головних цілей у разі ескалації.

Напруженість зросла після того, як ізраїльські сили минулого тижня почали серію широкомасштабних авіаударів по території Ірану, в тому числі по ядерних об’єктах, військових базах, системах ППО та наукових установах. У відповідь Іран здійснив низку ракетних атак, а лідер країни попередив США про "серйозні наслідки" у разі підтримки Ізраїлю.

Відео дня

Президент США Дональд Трамп заявив цього тижня, що "може приєднатися" до кампанії Ізраїлю, натякаючи на можливість застосування стратегічних бомбардувальників B-2 Spirit для ударів по глибоко захищених об’єктах, зокрема по ядерному комплексу Фордо. Для цього може бути використаний 15-тонний боєприпас GBU-57 MOP — найпотужніша неядерна бомба в американському арсеналі, призначена для знищення бункерів.

Тим часом США продовжують стягувати додаткові сили до регіону, включаючи авіаносці, есмінці, літаки-заправники та підрозділи ППО. Американські військові вже брали участь у перехопленні іранських ракет, націлених на Ізраїль.

Розгортання та переміщення військових сил свідчать про високий рівень бойової готовності на випадок подальшої ескалації.

Які цілі ще може уразити Іран

Як повідомляв УНІАН, США готуються до можливого удару по Ірану, а Тегеран попереджає: удари по американських базах будуть негайними. США мають десятки об'єктів на Близькому Сході, які можуть стати як стартовими майданчиками для атаки, так і потенційними мішенями:

Авіабаза Аль-Асад в Іраку, де дислоковано тисячі американських військових. Вже не раз піддавалася атакам з боку Ірану — наймасштабніший удар стався після ліквідації генерала Сулеймані в 2020 році.

Танф, єдина залишена база США в Сирії, яка пережила напад дронів у січні 2024 року — тоді загинули троє американців.

База Аль-Удейд у Катарі — найбільший американський контингент на Близькому Сході з понад 10 000 військовослужбовців.

Бахрейн, штаб-квартира 5-го флоту США.

Кувейт і ОАЕ, де дислоковані стратегічні сили США, включаючи 380-те авіакрило в аль-Дафрі.

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