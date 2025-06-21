Іран погрожує 'помстою' за ймовірну атаку США: WP розкрив, які бази стануть цілями

Водночас по континентальній території США Іран не зможе вдарити, оскільки у країни нема міжконтинентальних ракет.

США готуються до можливого удару по Ірану, а Тегеран попереджає: удари по американських базах будуть негайними. У зоні досяжності іранського озброєння перебувають кілька важливих цілей, пише The Washington Post.

Міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде прямо заявив: "усі бази США в зоні досяжності — і ми атакуємо сміливо".

США мають десятки об'єктів на Близькому Сході, які можуть стати як стартовими майданчиками для атаки, так і потенційними мішенями:

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Авіабаза Аль-Асад в Іраку, де дислоковано тисячі американських військових. Вже не раз піддавалася атакам з боку Ірану — наймасштабніший удар стався після ліквідації генерала Сулеймані в 2020 році.

Танф, єдина залишена база США в Сирії, яка пережила напад дронів у січні 2024 року — тоді загинули троє американців.

База Аль-Удейд у Катарі — найбільший американський контингент на Близькому Сході з понад 10 000 військовослужбовців.

Бахрейн, штаб-квартира 5-го флоту США.

Кувейт і ОАЕ, де дислоковані стратегічні сили США, включаючи 380-те авіакрило в аль-Дафрі.

Іран попереджає сусідів, зокрема Катар, що американські бази в регіоні будуть законними цілями. Представники підтримуваного Іраном шиїтського угрупування "Катаїб Хезболла" вже говорять про оперативні плани нападів.

Чи може Іран атакувати самі США?

Ні — наразі в Ірану немає ракет, здатних досягти континентальної території США. Проте американські інтереси в регіоні — під великим ризиком.

Де США можуть завдати удару?

Основний удар може прийти з-за меж регіону:

з авіабази Вайтмен у Міссурі, звідки вилітають бомбардувальники B-2 Spirit;

з Дієго-Гарсії в Індійському океані, стратегічної бази США та Великобританії;

з авіаносців USS Nimitz і USS Carl Vinson, які вже перекинуті до регіону.

У відповідь на напругу деякі авіакомпанії, зокрема Air France та KLM, скасували рейси до Дубая.

Напруга на Близькому Сході - позиція США

Як повідомляв УНІАН, вчора президент США Дональд Трамп заявив, що дасть Ірану максимальний термін у два тижні для укладення угоди, однак навряд чи зможе домогтися якихось дипломатичних успіхів, оскільки переговори з Тегераном завжди тривалі та складні навіть за найсприятливіших обставин.

На тлі цих новин ЗМІ пишуть, що Вашингтон зважує ризики та готується до ймовірного удару по Ірану. Натомість відомо, що Іран підготував ракети та обладнання для ударів по американських базах у регіоні, якщо США приєднаються до військових зусиль Ізраїлю проти країни.

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