Іран заявив, що переговори зі США зірвалися через 'два-три важливі питання', - Sky News

В МЗС Ірану повідомили, що зустрічі не призвели до угоди.

Мирні переговори між Іраном та США зірвалися через "розбіжність у думках щодо двох-трьох важливих питань". Про це заявило Міністерство закордонних справ Ірана, пише Sky News

"Зрештою, переговори не призвели до угоди", – заявив речник Есмаїл Багаї в інтерв'ю іранському державному телебаченню.

Він не уточнив, які саме проблеми це були.

Багаї сказав, що з деяких питань перемовники США та Ірану "фактично досягли взаєморозуміння".

За словами речника, вони обговорювали ситуацію в Ормузькій протоці, хоча він не зазначив, чи йшлося про ядерну зброю.

Як повідомляв УНІАН, віцепрезидент США Джей Ді Венс у неділю заявив, що його делегація залишає Пакистан, не досягнувши угоди з Іраном після 21 години переговорів.

Венс послався на недоліки в переговорному процесі та зазначив, що Іран вирішив не приймати американські умови, зокрема відмову від створення ядерної зброї.

"Нам необхідно бачити чітке зобов'язання, що вони не прагнутимуть володіти ядерною зброєю або інструментами, які дозволили б їм швидко її створити. Це основна мета президента Сполучених Штатів, і це те, чого ми намагалися досягти на цих переговорах", – підкреслив він.

Іранське напівофіційне інформаційне агентство Tasnim пояснило, що "надмірні" вимоги США завадили досягненню угоди. До виступу Венса уряд Ірану стверджував, що діалог триватиме, а технічні експерти обох сторін обміняються документами.

