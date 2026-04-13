'Майстер угод' загнав себе в пастку, блокада Ірану може обернутися проти Трампа, - FT

Згубні наслідки цієї війни вже виходять далеко за межі Близького Сходу, йдеться в матеріалі.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп називає себе "майстром мистецтва укладати угоди". Але через брак терплячості та провальні переговори з Іраном американський лідер вирішив знову піти на ескалацію, оголосивши про блокаду іранських портів.

Ця тактика, ймовірно, обернеться проти Вашингтона, пише Financial Times. Закриття Ормузької протоки Іраном спричинило стрімке зростання світових цін на енергоносії. Блокада зі сторони США вже призводить до ще більшого зростання цін на нафту та газ. Крім того, зростає ризик нового удару Ірану по енергетичній інфраструктурі в Перській затоці.

Тегеран переконаний, що в цьому конфлікті час на його боці. І, можливо, він не помиляється, йдеться в матеріалі. Справа в тому, що чим довше Ормузька протока буде закритою, тим сильнішим ставатиме економічний і політичний тиск на США та їхніх союзників. Тому якщо і коли мирні переговори відновляться, позиція Ірану буде більш вигідною, ніж зараз.

За час війни на Близькому Сході було втрачено близько 20 відсотків світових запасів енергоносіїв. Глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол каже, що нинішня криза може затьмарити сукупні наслідки нафтових шоків 1970-х років, які призвели до років інфляції, рецесії та нормування палива.

"Зростання цін на бензин на заправках – це лише початок. Дефіцит авіаційного палива вдарить по авіаперевезеннях, що завдасть шкоди туризму напередодні вирішального літнього сезону в Європі. Нестача гелію – значна частина якого видобувається в Катарі – може зупинити виробництво напівпровідників. Виробництво продуктів харчування постраждає від дефіциту добрив, що призведе до подальшої інфляції", – йдеться в матеріалі.

На що розраховує Дональд Трамп

На думку автора, американський лідер Дональд Трамп явно сподівається, що економічний тиск змусить Ісламську республіку швидко погодитися на його вимоги. Однак режим Ірану бореться за виживання, а також має певний запас доходів, отриманих від нещодавнього продажу нафти за завищеними цінами. Заробляти Тегеран може і продаючи газ.

"Якщо блокада Трампа не змусить Іран підкоритися волі Америки, США зіткнуться з дуже складним вибором. Президент висловив можливість руйнування іранської інфраструктури і іноді натякає, що військова операція з відкриття протоки буде легкою. Але правда в тому, що якби це були ефективні або реалістичні варіанти, їх уже б випробували", – акцентує видання.

Навіть якщо США вдасться пропустити через протоку кілька військових кораблів, це не буде гарантією безпеки для торгових кораблів. Кілька атак на такі судна цілком можуть унеможливити подальший рух танкерів протокою.

Які наслідки матиме можлива ескалація на Близькому Сході

Якщо США таки наважаться на подальшу ескалацію та знищать іранські електростанції та опріснювальні установки, Іран може атакувати такі ж обʼєкти Перській затоці. Життя в ОАЕ та Саудівській Аравії стане практично неможливим, оскільки прісна вода там виробляється за допомогою спеціальних установок.

Згубні наслідки цієї війни також виходять далеко за межі Близького Сходу. Минулого тижня Ірландію охопили протести, викликані зростанням цін на пальне. І, ймовірно, таких ситуацій в різних країнах буде лише більше.

"Переговори про припинення війни – та енергетичної кризи, яку вона спричиняє – вимагатимуть стратегічного бачення, терпіння та здатності розуміти компроміси й будувати альянси. Усі ці якості відсутні у Трампа", – резюмував автор.

Війна на Близькому Сході – ви могли це пропустити

Китай відповів на звинувачення щодо можливих поставок зброї до Ірану. У МЗС країни наполягають, що дотримуються "обережної та відповідальної політики" у сфері експорту озброєння. Звинувачення у підтримці Ірану Пекін називає безпідставними.

Тим часом колишній директор Центрального розвідувального управління США Джон Бреннан закликав негайно відсторонити Дональда Трампа від влади. Ексрозвідник каже, що агресивна риторика президента, зокрема слова про знищення іранської цивілізації, становлять реальну загрозу для світу.

