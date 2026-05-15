ОАЕ вмовляли Катар і Саудівську Аравію створити коаліцію проти Ірану, – Bloomberg

Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) намагалися переконати Саудівську Аравію та Катар долучитися до скоординованої військової відповіді на удари Ірану, однак зазнали невдачі через відмову регіональних партнерів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

За даними співрозмовників видання, президент ОАЕ шейх Мухаммед бін Заїд Аль Нахаян провів серію телефонних розмов із лідерами країн Перської затоки, зокрема з кронпринцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, після того як США та Ізраїль завдали ударів по Ірану 28 лютого.

Абу-Дабі, за словами джерел, наполягав на необхідності спільного стримування Тегерана, який у відповідь атакував країни регіону сотнями безпілотників і ракет.

Втім, Саудівська Аравія та Катар, за інформацією співрозмовників, відмовилися брати участь у будь-якій військовій координації, заявивши, що конфлікт не стосується їх безпосередньо. Це, за даними джерел, призвело до погіршення відносин між ОАЕ та Саудівською Аравією.

Під час переговорів Мухаммед бін Заїд наголошував, що Рада співробітництва арабських держав Перської затоки була створена саме як відповідь на загрози з боку Ірану після ісламської революції.

Попри це, частина країн регіону намагалася уникати прямого військового втручання, віддаючи перевагу деескалації та дипломатії.

Паралельно ОАЕ, за даними джерел, посилили співпрацю з Ізраїлем у сфері протиповітряної оборони та обміну розвідданими. Також повідомляється про координацію дій щодо іранських атак і спільні заходи з перехоплення безпілотників і ракет.

Іранські удари по країнах Перської затоки, зокрема по енергетичних об’єктах, призвели до значних збитків і загострили суперечності всередині регіону. Водночас низка держав – зокрема Катар, Кувейт і Бахрейн – обрали позицію стримування і відмовилися від прямого втручання.

Як повідомляв УНІАН, ОАЕ могли таємно брати участь у військових ударах по Ірану під час нещодавнього конфлікту. За даними The Wall Street Journal, монархія Перської затоки, яка раніше сама ставала мішенню атак Тегерана, почала діяти як активний учасник бойових дій.

Згодом ЗМІ заявили, що Саудівська Аравія здійснила серію неоприлюднених авіаударів по території Ірану на тлі масштабної війни на Близькому Сході. За даними Reuters, це перший відомий випадок, коли саудівські військові безпосередньо завдали ударів по іранській території.

