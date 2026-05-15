Саудівська Аравія запропонувала укласти з Іраном пакт про ненапад, - FT

Документ пропонується підписати всім країнам Перської затоки, але вже після війни.

Влада Саудівської Аравії запропонувала союзникам ідею пакту про ненапад між країнами Близького Сходу та Іраном у рамках консультацій з питання регіональної безпеки після війни.

Видання Financial Times з посиланням на джерела повідомило, що як підходяща модель розглядаються Гельсінські угоди, які змогли знизити напруженість у Європі за часів холодної війни.

На думку одного з арабських дипломатів, такий пакт був би прийнятий більшістю арабських країн, а також самим Іраном, який, за його словами, давно намагається донести до США та Заходу ідею про те, що регіон повинен сам керувати своїми справами.

Джерела FT повідомили, що ідею Саудівської Аравії вже підтримали багато європейських урядів і закликали інші країни Перської затоки схвалити її.

Навіщо потрібен пакт

FT зазначає, що хоча після війни Іран буде ослаблений, країни Перської затоки побоюються, що він все одно становитиме загрозу для них – особливо на тлі скорочення американської присутності.

Країни Перської затоки та війна в Ірані

На початку війни США та Ізраїлю з Іраном країни Перської затоки страждали від атак іранських дронів. Небо над цими країнами ненадовго було закрите через бойові дії, що призвело до кризи в авіаційній галузі.

При цьому Туреччина докладає інтенсивних дипломатичних зусиль, щоб запобігти вступу країн Перської затоки в американо-ізраїльську війну проти Ірану. За даними Bloomberg, Анкара закликала країни Перської затоки діяти стримано.

