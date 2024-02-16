Альтернативним логістичним маршрутом з України в ЄС можуть бути річкові перевезення Дунаєм.

Національний перевізник "Українське Дунайське пароплавство" готується до запуску баржевих контейнерних караванів на Середній та Верхній Дунай, в обхід заблокованого кордону на заході країни, повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що пароплавство пропонує доставку контейнерів до дунайських портів Болгарії, Сербії, Угорщини, Словаччини, Австрії, Німеччини та до румунського порту Констанца.

Крім перевезення компанія забезпечує зберігання та перевалку в українських портах, організацію перевалки в портах вивантаження.

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Зазначається, що держкомпанія вже почала консультації з перевізниками щодо залучення кількості контейнерів, необхідних для формування перших караванів.

Блокування українського кордону: що відомо

На початку лютого польські фермери розпочали чергову акцію протесту на українсько-польському кордоні.

11 лютого перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" польські фермери в знак протесту за допомогою болгарки зрізали пломби з українських вантажівок та висипали зерно. Пізніше міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський перепросив за цей інцидент з українським зерном.

Станом на ранок 16 лютого польські фермери продовжували блокувати пункти пропуску "Ягодин", "Рава-Руська", "Шегині", "Устилуг", "Угринів".

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