Учень приніс до навчального закладу рушницю і вистрілив з неї.

У Росії шестикласник влаштував стрілянину в школі з мисливської рушниці.

Про це повідомляє Telegram-канал "112".

Інцидент стався в селищі Сарс під Перм'ю, де 12-річний учень Дмитро Губаєв приніс до школи батьківську "Сайгу" і встиг двічі вистрілити.

В результаті ніхто не постраждав, а сам підліток був затриманий.

Прибулим поліцейським Губаєв сказав, що був злий на однокласників і вчителів і приніс карабін, щоб "вирішити питання з однокласницею".

Читайте такожНапад у російських школах: що відбувалося за останні роки"Вночі йому приснився Бог і підказав, що треба робити", - йдеться в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв про стрілянину в Пермському державному університеті, в результаті якої постраждали 27 осіб і вісім загинули. Вогонь відкрив 18-річний студент Тимур Бекмансуров, який при цьому теж постраждав - йому ампутували ногу. На суді він повністю визнав свою провину.

Крім того, минулого тижня в Москві 17-річний Олександр Соболєв відкрив вогонь з автомата біля школи. Коли його затримали, виявилося, що зброя була страйкбольною.

Автор: Станіслав Кожемякін