У Росії шестикласник влаштував стрілянину в школі з мисливської рушниці.
Про це повідомляє Telegram-канал "112".
Інцидент стався в селищі Сарс під Перм'ю, де 12-річний учень Дмитро Губаєв приніс до школи батьківську "Сайгу" і встиг двічі вистрілити.
В результаті ніхто не постраждав, а сам підліток був затриманий.
Прибулим поліцейським Губаєв сказав, що був злий на однокласників і вчителів і приніс карабін, щоб "вирішити питання з однокласницею".
Читайте такожНапад у російських школах: що відбувалося за останні роки"Вночі йому приснився Бог і підказав, що треба робити", - йдеться в повідомленні.
Раніше УНІАН повідомляв про стрілянину в Пермському державному університеті, в результаті якої постраждали 27 осіб і вісім загинули. Вогонь відкрив 18-річний студент Тимур Бекмансуров, який при цьому теж постраждав - йому ампутували ногу. На суді він повністю визнав свою провину.
Крім того, минулого тижня в Москві 17-річний Олександр Соболєв відкрив вогонь з автомата біля школи. Коли його затримали, виявилося, що зброя була страйкбольною.