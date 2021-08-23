15 серпня таліби заявили про захоплення Афганістану / фото REUTERS

Велика Британія вимагатиме введення нових санкцій проти "Талібану" під час зустрічі G7, яка пройде 24 серпня.

Про це повідомляє Reuters.

Британці вважають, що G7 повинна розглянути можливість введення економічних санкцій і зупинити допомогу, якщо таліби порушують права людини і дозволяють використовувати територію як притулок для бойовиків. Про це розповів один з британських чиновників на умовах анонімності.

Однак за словами одного із західних дипломатів, санкції проти талібів навряд чи будуть прийняті негайно.

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Талібан захопив владу в Афганістані

  • 15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула.
  • Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.
  • Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади. Також 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. 18 серпня стало відомо, що Гані зі своєю сім'єю знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах.
  • Угруповання Талібан 19 серпня проголосило нову державу на підконтрольній їй території – Ісламський Емірат Афганістан.
  • Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами. Вони також пообіцяли, що жінкам будуть надані права, але "в рамках ісламу". Проте прихід талібів до влади спровокував паніку і втечу людей з країни. Багато хто пам'ятає жорстоке правління Талібану в дев'яностих, коли в суспільстві діяв вкрай жорсткий режим шаріату.
  • Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.
  • Станом на вечір 17 серпня вже 153 українських громадянина, українці афганського походження, бажали покинути Афганістан. 18 серпня літак, який мав евакуювати українців з Афганістану, не зміг сісти в Кабулі. Зараз немає безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабула, де ситуація залишається частково неконтрольованою.

Автор: Денис Прядко