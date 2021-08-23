Британці вважають, що G7 повинна зупинити допомогу, якщо таліби порушують права людини і дозволяють використовувати територію як притулок для бойовиків.

Велика Британія вимагатиме введення нових санкцій проти "Талібану" під час зустрічі G7, яка пройде 24 серпня.

Про це повідомляє Reuters.

Британці вважають, що G7 повинна розглянути можливість введення економічних санкцій і зупинити допомогу, якщо таліби порушують права людини і дозволяють використовувати територію як притулок для бойовиків. Про це розповів один з британських чиновників на умовах анонімності.

Однак за словами одного із західних дипломатів, санкції проти талібів навряд чи будуть прийняті негайно.

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Автор: Денис Прядко