Єнс Столтенберг підкреслив, що евакуація з Афганістану військових і цивільних осіб залишається найвищим пріоритетом для Альянсу.

НАТО застерегло рух "Талібан" від спроб перешкодити евакуації людей із Афганістану.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг за підсумками відеоконференції голів МЗС країн-учасниць НАТО, передає DW.

"Ми очікуємо, що таліби забезпечать усім іноземцям, а також громадянам Афганістану, які хочуть залишити країну, безпечний виїзд", - сказав Столтенберг.

Він відзначив зусилля Туреччини, США і Великої Британії щодо забезпечення роботи аеропорту Кабула і додав, що безпека в аеропорту має вирішальне значення.

"Однак найбільшою складністю є забезпечення того, щоб люди могли дістатися до аеропорту й потрапити всередину", - сказав генсек НАТО.

Крім цього, в інтерв'ю DW Столтенберг підкреслив, що евакуація з Афганістану військових і цивільних осіб залишається найвищим пріоритетом для Альянсу.

За його словами, НАТО у довгостроковій перспективі має винести уроки з ситуації, що склалася в цій країні.

Столтенберг визнав, що обстановка за межами аеропорту Кабула є "хаотичною, складною і непередбачуваною". При цьому, Альянсу вдалося евакуювати кілька тисяч людей.

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"Проблема полягає не у відсутності літаків. Багато союзників висловили готовність прийняти у себе афганців. Проблема полягає в тому, щоб доставити їх туди", - пояснив Столтенберг.

Генсек підкреслив, що у союзників по Альянсу є "певні важелі впливу" на "Талібан". НАТО буде "використовувати політичні інструменти, дипломатичні інструменти, потенційні санкції" щоб переконатися, що таліби виконують свої зобов'язання", і дають можливість людям залишити країну.

Талібан захопив владу в Афганістані

Автор: Олександр Топчій