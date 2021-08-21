НАТО застерегло рух "Талібан" від спроб перешкодити евакуації людей із Афганістану.
Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг за підсумками відеоконференції голів МЗС країн-учасниць НАТО, передає DW.
"Ми очікуємо, що таліби забезпечать усім іноземцям, а також громадянам Афганістану, які хочуть залишити країну, безпечний виїзд", - сказав Столтенберг.
Він відзначив зусилля Туреччини, США і Великої Британії щодо забезпечення роботи аеропорту Кабула і додав, що безпека в аеропорту має вирішальне значення.
"Однак найбільшою складністю є забезпечення того, щоб люди могли дістатися до аеропорту й потрапити всередину", - сказав генсек НАТО.
Крім цього, в інтерв'ю DW Столтенберг підкреслив, що евакуація з Афганістану військових і цивільних осіб залишається найвищим пріоритетом для Альянсу.
За його словами, НАТО у довгостроковій перспективі має винести уроки з ситуації, що склалася в цій країні.
Столтенберг визнав, що обстановка за межами аеропорту Кабула є "хаотичною, складною і непередбачуваною". При цьому, Альянсу вдалося евакуювати кілька тисяч людей.
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"Проблема полягає не у відсутності літаків. Багато союзників висловили готовність прийняти у себе афганців. Проблема полягає в тому, щоб доставити їх туди", - пояснив Столтенберг.
Генсек підкреслив, що у союзників по Альянсу є "певні важелі впливу" на "Талібан". НАТО буде "використовувати політичні інструменти, дипломатичні інструменти, потенційні санкції" щоб переконатися, що таліби виконують свої зобов'язання", і дають можливість людям залишити країну.
Талібан захопив владу в Афганістані
- 15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула.
- Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.
- Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади. Також 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. 18 серпня стало відомо, що Гані зі своєю сім'єю знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах.
- Угруповання Талібан 19 серпня проголосило нову державу на підконтрольній їй території – Ісламський Емірат Афганістан.
- Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами. Вони також пообіцяли, що жінкам будуть надані права, але "в рамках ісламу". Проте прихід талібів до влади спровокував паніку і втечу людей з країни. Багато хто пам'ятає жорстоке правління Талібану в дев'яностих, коли в суспільстві діяв вкрай жорсткий режим шаріату.
- Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.
- Станом на вечір 17 серпня вже 153 українських громадянина, українці афганського походження, бажали покинути Афганістан. 18 серпня літак, який мав евакуювати українців з Афганістану, не зміг сісти в Кабулі. Зараз немає безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабула, де ситуація залишається частково неконтрольованою.