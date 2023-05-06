Деякі аналітики припустили, що таким чином Путін вирішив продемонструвати свої "військові можливості".

П'ять російських військових кораблів у супроводі двох допоміжних суден з'явилися в четвер, 4 травня, в територіальних водах Великої Британії, повідомляє британська газета The Sun.

За даними видання, кораблі були оснащені, зокрема, крилатими ракетами "Калібр", дальність польоту яких становить 2400 кілометрів.

Британський флот відправив услід за російськими судами в Північне море власний фрегат, який простежив за тим, щоб всі об'єкти покинули водний простір Сполученого Королівства.

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Видання The Sun уточнює, що військові кораблі РФ, які пройшли поруч з берегами Британії, здатні нести ядерну зброю. Деякі аналітики припустили, що таким чином Путін вирішив продемонструвати свої "військові можливості".

В цей час в Норвезькому морі проходять великі навчання НАТО з пошуку підводних човнів. У тренуваннях беруть участь кораблі з Британії, Німеччини, США і низки інших країн.

Провокації РФ - останні новини

У вівторок ввечері, 14 березня, російський Су-27 протаранив американський розвідувальний БПЛА MQ - 9 Reaper у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

У Білому домі дії росіян назвали "непрофесійними і небезпечними". Байдена вже поінформували про цей інцидент.

У ЗСУ, своєю чергою, уточнили, що інцидент трапився неподалік від острова Зміїний, який РФ ще у 2022-му намагалася окупувати. Замість знищеного дрона Штати відправили інший безпілотник, і він"продовжує свою роботу".

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