Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Кремль зробити кроки для розрядки напруженості на кордонах, але не став змальовувати в загальних рисах, які заходи може вжити його уряд, якщо Росія нападе на Україну.
Про це повідомляє Bloomberg.
"Чіткий сигнал Німеччини разом з союзниками в ЄС і НАТО полягає в тому, що будь-яке військове втручання, будь-яка загроза цілісності України матиме високу ціну", - заявив Шольц в понеділок після переговорів з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, який підтримав канцлера Німеччини і закликав Росію до деескалації.
Читайте такожГлава МЗС Німеччини розповіла, що не так з "Північним потоком-2"Шольц зазначив, що очікує від Москви явних зусиль з ослаблення кризи, включаючи відновлення нормандського формату для переговорів з Францією і Німеччиною.
"Ситуація дуже серйозна" - сказав Шольц. "Тепер мова йде про те, щоб зробити все, щоб до військового втручання не дійшло".
Нагадаємо, Уряд Федеративної Республіки Німеччини не змінив позицію щодо поставок в Україну зброї. Ще наприкінці 2021 року глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує ідею постачання зброї Україні. На її думку, "подальше військове загострення не принесе Україні більшої безпеки".