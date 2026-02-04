'Квартири замерзають': масований ракетний удар призвів до блекауту у Бєлгороді

Температура на вулицях міста опустилася до -22°C.

Російський Бєлгород зазнав масованого ракетного обстрілу, внаслідок чого пошкодження отримала енергосистеми. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив губернатор білгородської області В’ячеслав Гладков.

"Є серйозні пошкодження на інфраструктурному об'єкті", − сказав російський державний діяч.

За даними Telegram-каналу "Пепел", внаслідок ракетного удару по двох ключових електропідстанціях у районі Бєлгорода стався блекаут. Канал повідомляє, що під обстріл потрапили підстанції "Фрунзенська" в районі села Драгунське Бєлгородського округу і підстанція "Бєлгород" в районі вулиці Сторожова в самом місті.

У деяких будинках Бєлгорода електрика залишилася, але відключилося опалення. Через те, що температура на вулиці опустилася до -22°C, квартири стрімко охолоджуються.

Загалом після ударів щонайменше в дев'яти муніципалітетах Бєлгородської області частково або повністю зникло світло. У самому Бєлгороді з’явилися черги на АЗС − мешканці міста почали масово закуповувати бензин для генераторів. Багато жителів міста пишуть про перебої з інтернетом і подачею води, бо через відключення електроенергії зупинилися водозабори.

У Telegram-каналі "Водоканалу" Бєлгородської області повідомили про відключення електроенергії на водозаборах міста, насосній станції, що забезпечує район Харківської гори, а також на окремих об’єктах водовідведення.

У відповідь на російський енергетичний терор Україна завдає ударів по російських містах, зокрема, Бєлгороду.

Раніше повідомлялося, що було завдано чотири удари українськими ракетами "Фламінго" по підряднику виробництва російських військових літаків, який знаходиться у місті. Удари нанесли по підприємству ТОВ "СКИФ-М". Супутникові знімки підтвердили, що всі чотири ракети влучили в ціль.

Також повідомлялося, що 24 січня у Бєлгороді пролунала серія вибухів. Місцева влада тоді заявляла про пошкодження обʼєктів енергетики. За словами представників країни-агресора, удари, імовірно, завдали з реактивної артилерійської системи HIMARS.

