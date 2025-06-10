ChatGPT втомився від 'дурних' запитань: чат-бот вийшов з ладу по всьому світу

В OpenAI вивчають природу проблеми.

10 червня користувачі ChatGPT із різних країн не змогли отримати доступ до чат-бота. По всьому світу спостерігаються масові збої в роботі нейромережі.

Серйозні перебої, за даними Downdetector, спостерігаються з 10:00 сьогоднішнього дня. ChatGPT видає помилку при спробі завантажити чат або отримати відповідь на запит.

Проблеми спостерігаються не тільки в ChatGPT, а й в інших продуктах Open AI - зокрема, відеогенераторі Sora. Частина користувачів все ж змогла отримати доступ до чат-бота, але зазначає, що сервіс працює повільно і відповідає значно довше, ніж зазвичай.

Відео дня

В OpenAI вже повідомили, що вивчають природу проблеми, однак причини збою і час відновлення роботи ChatGPT поки невідомі. Попередній масштабний збій у роботі чат-бота стався в січні.

Нагадаємо, напередодні в ChatGPT з'явився найпотужніший на сьогодні ШІ-асистент для програмування. Він генерує код, виправляє помилки і може виконувати кілька завдань одночасно.

Тим часом творці ChatGPT готуються до запуску своєї соцмережі. Одна з важливих причин, чому OpenAI необхідна соцмережа - актуальні та живі дані користувачів, які вже є у Twitter і Meta і використовуються ними для тренування своїх моделей.

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